Νέα κέρδη την Τετάρτη το Χρηματιστήριο

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 176,45 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,54%.

Νέα κέρδη κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με την αγορά να επανέρχεται στο επίπεδο των 290 μονάδων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 290,47 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,56%. Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε €2.026.921, ως αποτέλεσμα της έντονης συναλλακτικής δραστηριότητας για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου η οποία συγκέντρωσε συναλλαγές αξίας πέραν του 1,9 εκατομμυρίων ευρώ.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσε μόνο ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,73%, Πτώση σημείωσαν οι δείκτες της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,27%,  των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,58% και των Ξενοδοχείων 0,48%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €1.908.601 (τιμή κλεισίματος €7,98 άνοδος 3,64%), της Demetra Holdings με €76.912 (τιμή κλεισίματος €1,675 – πτώση 0,59%), της Atlantic Insurance Company με €15.567 (τιμή κλεισίματος €2,42 – χωρίς μεταβολή),  της Logicom με €10.615 (τιμή κλεισίματος €4,22 – πτώση 1,40%) και της Πετρολίνα με €5.206 (τιμή κλεισίματος €1,16 – πτώση 0,85%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά και 1 παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 174.

Πηγή: ΚΥΠΕ

