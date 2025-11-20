Ο Μικ Τζάγγερ επισκέφθηκε το παλιό του σχολείο - Η συμβουλή του στους νέους μουσικούς

Ο Sir Mick Jagger έκανε απροειδοποίητη επίσκεψη στο πρώην σχολείο του, το Dartford Grammar School στο Κεντ, για να γιορτάσει την 25η επέτειο του The Mick Jagger Centre. Ο 82χρονος τραγουδιστής των Rolling Stones ευχαρίστησε τους καθηγητές μουσικής για την έμπνευση που δίνουν στους μαθητές και τόνισε τη σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης μέσα από τη μουσική, το θέατρο, την τέχνη και τον χορό.

Συμβούλευσε τους επίδοξους μουσικούς να δουλεύουν σκληρά, να μην τα παρατούν και να έχουν λίγη τύχη, σημειώνοντας ότι όταν μεγάλωνε η μουσική δεν θεωρούνταν καριέρα, αλλά αυτό άλλαξε ραγδαία στις αρχές της δεκαετίας του ’60.

Το κέντρο, που φιλοξενεί τη Dartford Music School και τη Dartford Symphony Orchestra, χρηματοδοτεί και το πρόγραμμα Red Rooster για μαθήματα μουσικής σε τοπικά σχολεία. Ο διευθυντής του σχολείου χαρακτήρισε την επίσκεψη «πολύ ξεχωριστή και το κερασάκι στην τούρτα».

Η πόλη τιμά τη σχέση της με τους Rolling Stones δίνοντας ονόματα τραγουδιών τους σε δρόμους, όπως Little Red Walk, Angie Mews και Ruby Tuesday Drive.

Με πληροφορίες από το BBC