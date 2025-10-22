Μικρή άνοδος στο ΧΑΚ την Τετάρτη

Άνοδος και στην τρίτη χρηματιστηριακή συνάντηση της εβδομάδας σημειώθηκε την Τετάρτη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 277,97 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,69%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 168,54 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση επίσης 0,70%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €233.057.

Θετικά έκλεισαν όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Κέρδη κατέγραψαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,40%, των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,30%, της Εναλλακτικής Αγοράς 1,06% και των Ξενοδοχείων 2,16%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Demetra Holdings με €59.877 (τιμή κλεισίματος €1,645 – άνοδος 0,30%), της Lordos United Plastics με €53.527 (τιμή κλεισίματος €1,34 – χωρίς μεταβολή), της Τράπεζας Κύπρου με €50.107 (τιμή κλεισίματος €7,78 – άνοδος 0,78%), της Logicom με €29.600 (τιμή κλεισίματος €3,70 – χωρίς μεταβολή) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €12.015 (τιμή κλεισίματος €0,188 – άνοδος 7,43%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά, 1 καθοδικά και 7 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 129.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, 25.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 10ης έκδοσης, Σειράς 2025 (24/10/2025 – 23/01/2026) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €25.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2025.

Αναφέρει ότι έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων. Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 24η Οκτωβρίου 2025.

Προσθέτει ότι ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Κ25/ ΤΒ13J25 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0241320817 και ότι τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο.

Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ