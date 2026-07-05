Εντυπωσιακοί εορτασμοί στις ΗΠΑ για την 4η Ιουλίου

Πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό πάνω από το Μνημείο του Ίβο Τζίμα στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250ή επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Οι εκδηλώσεις στην Ουάσινγκτον περιλάμβαναν ομιλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μουσικές εμφανίσεις, στρατιωτικές επιδείξεις και μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων. Φωτογραφία EPA/MATTHEW KAMINSKY

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