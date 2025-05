Με τα μαγιό στην κάλπη οι πολίτες της Αυστραλίας

Άνθρωποι ψήφισαν στο εκλογικό τμήμα του Bondi Surf Bathers Life Saving Club την Ημέρα των Ομοσπονδιακών Εκλογών, στην έδρα του Wentworth, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στις 3 Μαΐου 2025. Οι Αυστραλοί κατευθύνονται στις κάλπες για να εκλέξουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. EPA/Bianca De Marchi AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT.