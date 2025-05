Αυστραλία: Tο Εργατικό Κόμμα νικητής των βουλευτικών εκλογών (βίντεο, φώτος)

Το Εργατικό Κόμμα είναι ο μεγάλος νικητής των βουλευτικών εκλογών, που διεξήχθησαν στην Αυστραλία.

Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα και σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση ABC, o Άντονι Αλμπανέζι, εξασφαλίζει μια δεύτερη θητεία στο «τιμόνι» της Αυστραλίας αλλά και την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο.

Το Εργατικό Κόμμα «θα σχηματίσει κυβέρνηση στο επόμενο Κοινοβούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκλογικός αναλυτής του ABC, Άντονι Γκριν.

Στις πρώτες του δηλώσεις o Άντονι Αλμπανέζι ευχαρίστησε μεταξύ άλλων τους ψηφοφόρους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του και για την επανεκλογή του, ενώ έγραψε χαρακτηριστικά «Σε ευχαριστώ Αυστραλία», στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ.

«Ευχαριστώ τον λαό της Αυστραλίας που μου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσω να υπηρετώ το καλύτερο έθνος στον κόσμο», δήλωσε στη συνέχεια στο Σίδνεϊ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί του ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Πίτερ Ντάτον, τον οποίο ευχαρίστησε για τα θερμά του λόγια. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πίτερ Ντάτον, παραδέχθηκε ότι έχασε και την έδρα που κατείχε στο κοινοβούλιο.

Anthony Albanese becomes the first Australian Prime Minister in 21 years to win re-election.



He recently acknowledged his Albanian roots.#auspol pic.twitter.com/1Ld1d5nY7K