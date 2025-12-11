Η Νομπελίστρια Ειρήνης 2025 Μαρία Κορίνια Ματσάδο φτάνει στη Νορβηγία

Η Νομπελίστρια Ειρήνης 2025 Μαρία Κορίνια Ματσάδο (δεξιά), συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο του Νορβηγικού Κοινοβουλίου, του Στόρτινγκ, Μασούντ Γκαράχχανι (αριστερά), υπογράφει το βιβλίο επισκεπτών του Στόρτινγκ κατά την επίσκεψή της στο Στόρτινγκ στο Όσλο της Νορβηγίας, στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης 2025 για τον ακούραστο αγώνα της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα, δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή απονομής.
EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT