Η Νομπελίστρια Ειρήνης 2025 Μαρία Κορίνια Ματσάδο φτάνει στη Νορβηγία

Η Νομπελίστρια Ειρήνης 2025 Μαρία Κορίνια Ματσάδο (δεξιά), συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο του Νορβηγικού Κοινοβουλίου, του Στόρτινγκ, Μασούντ Γκαράχχανι (αριστερά), υπογράφει το βιβλίο επισκεπτών του Στόρτινγκ κατά την επίσκεψή της στο Στόρτινγκ στο Όσλο της Νορβηγίας, στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης 2025 για τον ακούραστο αγώνα της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα, δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή απονομής.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.