Η Κολομβία αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα με τη Βενεζουέλα

Μέλη του Κολομβιανού Στρατού φρουρούν στην κολομβιανή πλευρά της Διεθνούς Γέφυρας Σιμόν Μπολιβάρ κατά μήκος των συνόρων με τη Βενεζουέλα, Κολομβία, 3 Ιανουαρίου 2026. Η ανάπτυξη έρχεται μετά από ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ ότι μια «μεγάλης κλίμακας επίθεση» στο Καράκας είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι φέρεται να απελάθηκαν αεροπορικώς από τη χώρα (EPA/MARIO CAICEDO).

