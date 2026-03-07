Live/ Λευκός Οίκος: Έχουμε σκοπό να πάρουμε το πετρέλαιο από το Ιράν - Τρεις νεκροί στα ΗΑΕ από ιρανικές επιθέσεις

Για όγδοη μέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ χτύπησαν το Ιράν, με αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών αμάχων, στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και του ανώτατου ηγέτη Αγιατόλαχ Αλί Χαμενεΐ.

Ως αντίποινα, το ιρανικό καθεστώς εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόουν και πυραύλους, σε αμερικανικές βάσεις σε όλες τις χώρες του Κόλπου: ΗΑΕ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία. Πέραν από τις βάσεις, έχει χτυπήσει και στρατηγικής σημασίας λιμάνια και αεροδρόμια. Χιλιάδες τουρίστες έχουν εγκλωβιστεί και είναι στην διαδικασία επαναπατρισμού, συμπεριλαμβανομένων και Κυπρίων.

Αλώβητη δεν έμεινε και η Κύπρος από την αναταραχή στην περιοχή, αφού, οι Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι, είναι σε ετοιμότητα λόγω "ιπτάμενων αντικειμένων" στον εναέριο χώρο τους, όπως εξηγεί η κυβέρνηση της ΚΔ.

Μεγάλη στρατιωτική παρουσία έχει αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, ως μορφή στήριξης και άμυνας, με δύο φρεγάτες, ελικόπτερα, πολεμικά αεροπλάνα και προσωπικό από: Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία.

Τι συμβαίνει:

Τ/κ δημοσίευμα: Η Τουρκία στέλνει 4 μαχητικά στα κατεχόμενα – Θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Τύμπου

41 νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη Ναμπί Σιθ στον ανατολικό Λίβανο

Τρεις νεκροί στα ΗΑΕ από επιθέσεις του Ιράν με drones

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο Ιράν

Ιράν: Νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τον Τραμπ να διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να συνοδεύσει πετρελαιοφόρα στο Στενό του Χορμούζ

Ιράν: Στους 1.332 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις

Ακυρώνονται 29 πτήσεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας το Σάββατο

Με πληροφορίες από Al Jazeera, BBC, The Times of Israel, Khaleej Times, ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, cnn.gr, protothema.gr, ertnews.gr, skai.gr, anadoluajansi.tr