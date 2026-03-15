Ουράνιο τόξο πάνω από τη Βηρυτό ξεχωρίζει μέσα στους καπνούς

Ένα σχεδόν σουρεαλιστικό στιγμιότυπο καταγράφηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου στη Βηρυτό, όπου ένα ουράνιο τόξο φάνηκε να «αγκαλιάζει» τα νότια προάστια της πόλης, την ώρα που πυκνοί καπνοί συνέχιζαν να ανεβαίνουν από την περιοχή.

H εικόνα που τραβήχτηκε από τη Βάαμπντα, δείχνει έντονα την αντίθεση ανάμεσα στην ομορφιά του ουρανού και στο καταστρεπτικό τοπίο στο έδαφος.

Σύμφωνα με το Reuters, η νέα κλιμάκωση στον Λίβανο ήρθε μετά τα πυρά που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ενώ στη συνέχεια το Ισραήλ προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κατά της οργάνωσης, με αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρούς και μαζικό εκτοπισμό αμάχων.