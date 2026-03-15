Σχεδόν αδιαπέραστη ομπρέλα προστασίας: Ανάπτυξη πολεμικών μέσων στην Κύπρο - Άπαντες σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η πρωτοφανής συγκέντρωση ναυτικών δυνάμεων νοτιοδυτικά της Κύπρου, σχηματίζοντας μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή ομπρέλα ασφαλείας προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμη και 15 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Ναυτικές δυνάμεις από έξι χώρες απέστειλαν πολεμικά πλοία και με τα σύγχρονα αντιαεροπορικά - και όχι μόνο- συστήματα που διαθέτουν, θωράκισαν στον μέγιστο δυνατό βαθμό την επικράτεια της Δημοκρατίας, από κάθε πιθανή απειλή.

Στην εξίσωση, βεβαίως, είναι και τα δύο ζεύγη των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16, στην ανανεωμένη και σαφώς πιο σύγχρονη έκδοση viper. Παρά τις αναφορές ακόμη και από το Ιράν ότι η Κύπρος δεν αποτέλεσε, ούτε αποτελεί στόχο, το γεγονός ότι έχουν στοχοποιηθεί οι Βρετανικές Βάσεις στο νησί, κυρίως στο Ακρωτήρι (σ.σ. λαμβάνονται μέτρα και στις βάσεις στη Δεκέλεια), μετά το πλήγμα με το drone καμικάζι, προέκυψε η μαζική κινητοποίηση. Ανεξαρτήτως των αναφορών ότι η συσσώρευση στρατιωτικών δυνάμεων είναι για προστασία και των Βρετανικών Βάσεων, η ουσία, είναι πως η αντιαεροπορική ομπρέλα που σχηματίστηκε, είναι σχεδόν αδιαπέραστη.

Αλληλοκάλυψη και συνεργασία

Αρμόδιες στρατιωτικές πηγές, μιλώντας στον «Π», εξήγησαν ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει συσσώρευση πολεμικών μέσων σε μια περιοχή, τότε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό εφαρμόζεται η αλληλοκάλυψη και η συνεργασία. Δηλαδή, το ένα μέσο συμπληρώνει το άλλο, και μέσω συντονισμού, καθορίζεται ποιο πλωτό μέσο θα αναλάβει δράση στο σενάριο εντοπισμού εναέριας απειλής.

Οι ίδιες πηγές εξήγησαν επίσης ότι η ανάπτυξη τέτοιων δυνάμεων δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα, χρειάζεται προετοιμασία και ετοιμότητα, σε δύο επίπεδα. Στο επιχειρησιακό, με τον απαραίτητο ανεφοδιασμό και στην διοικητική μέριμνα με τα αναγκαία για το προσωπικό που στελεχώνει τα πολεμικά πλοία. Ανάλογη προετοιμασία, έγινε και για την έλευση και προσωρινή μεταστάθμευση των τεσσάρων ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Το πλήρωμα

Σε ό,τι αφορά στα πολεμικά πλοία, στελεχώνονται από μεγάλο αριθμό προσωπικού ώστε να καλύπτονται με επάρκεια όλα τα καθήκοντα που απαιτούνται. Για παράδειγμα στην ελληνική φρεγάτα Belhara με την ονομασία «Κίμων», βρίσκονται πέραν των 100 ατόμων. Το προσωπικό της ελληνικής φρεγάτας «Ψαρά», είναι περίπου 150. To γαλλικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» της Γαλλίας έχει ένα μόνιμο πλήρωμα περίπου 1.200 έως 1.350 άτομα, ενώ αναλόγως της αποστολής του, ο αριθμός του προσωπικού μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2000 άτομα.

Για τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, στην αεροπορική βάση στην Πάφο, βρίσκεται προσωπικό της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας για υποστήριξη των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν. Υπάρχουν επίσης πρόσθετοι πιλότοι για εναλλαξιμότητα, ώστε να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος ανάπαυσης, ενώ ανάλογα της διάρκειας που έχει η παρουσία τους στην Κύπρο, θα γίνεται εναλλαγή του προσωπικού.

Αυτονομία και ανεφοδιασμός

Για όλα τα ναυτικά μέσα, παρά τις τεράστιες δυνατότητες που διαθέτουν, όπως για παράδειγμα η πολύ μεγάλη αυτονομία, δηλαδή μπορούν να πλέουν και να επιχειρούν για αρκετές ημέρες, λόγω των μεγάλων δεξαμενών καυσίμων που διαθέτουν, έγιναν διευθετήσεις, ώστε εάν χρειαστούν ανεφοδιασμό να γίνεται στο λιμάνι Λεμεσού. Για οτιδήποτε άλλο χρειαστούν, μπορεί να μεταφερθεί και με ελικόπτερα που έχουν υποστηρικτικό ρόλο στις επιχειρήσεις.

Για παράδειγμα η φρεγάτα «Κίμων», που θεωρείται από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία του πλανήτη, είναι σχεδιασμένη για αποστολές μεγάλης διάρκειας, με δυνατότητα παραμονής στη θάλασσα (αυτονομία) που ξεπερνά τις 30 ημέρες, ανάλογα με τον τύπο της αποστολής και την ταχύτητα που πλέει.

Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό που ετοιμάστηκε, υπάρχει πρόνοια για το θέμα του ανεφοδιασμού των πλοίων που συμμετέχουν στην αποστολή. Δηλαδή, στο ενδεχόμενο παρατεταμένου πολέμου ο ανεφοδιασμός των πλοίων θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επηρεάζεται η ομπρέλα προστασίας που σχηματίστηκε από όλα τα μέσα, στα ανοικτά της Κύπρου.

Συντονισμός

Μεταξύ εκπροσώπων όλων των χωρών που συμμετέχουν στον συνασπισμό δυνάμεων για διασφάλιση της ασφάλειας της Κύπρου, υπάρχει συντονισμός αναφορικά με τον ρόλο και τα καθήκοντα του κάθε μέσου, προκειμένου η κάλυψη που θα παρέχεται να φτάνει στο υψηλότερο υπό τις περιστάσεις επίπεδο. Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, το γενικό πρόσταγμα για τις αναχαιτίσεις ιπτάμενων αντικειμένων και άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις δυνάμεις που έσπευσαν στην Κύπρο, έχει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Πρόκειται για μια σημαντική περίοδο για την Εθνική Φρουρά και το προσωπικό της, καθώς όλα τα ραντάρ των αντιαεροπορικών συστημάτων έχουν αναπτυχθεί και συμμετέχουν ενεργά στον εντοπισμό εναέριων απειλών.

Διευκρινίζεται επίσης ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα, δηλαδή οι πύραυλοι, δεν έχουν αναπτυχθεί, καθώς οι αναχαιτίσεις ή καταρρίψεις, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό θα γίνονται από τα μέσα που διαθέτουν τα πολεμικά πλοία, ή από τα μαχητικά F-16. Μια απόφαση που σχετίζεται κυρίως με το κόστος, καταστροφής, για παράδειγμα ενός μη επανδρωμένου drone, καθώς το κόστος ενός πυραύλου είναι σαφώς μεγαλύτερο, συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέσα.

Στην Ε.Φ. ο «Κένταυρος»

Στο μεταξύ με μονάδες του anti- drone system «Κένταυρος», ελληνικής κατασκευής, ενισχύεται η Εθνική Φρουρά. Πρόκειται για ενίσχυση μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Safe. Σε πρώτη φάση η Εθνική Φρουρά θα αποκτήσει τέσσερις μονάδες του συστήματος. Το σύστημα «Κένταυρος» είναι ένα προηγμένο ελληνικής ανάπτυξης anti-drone σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, σχεδιασμένο για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την εξουδετέρωση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων.

Αναπτύχθηκε από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια. Λειτουργεί με παρεμβολές (jamming) στις συχνότητες ελέγχου και πλοήγησης των drones, διακόπτοντας τη σύνδεση με τον χειριστή τους, χωρίς να εντοπίζεται η ίδια η θέση του συστήματος από εχθρικά μέσα. Θεωρείται εξαιρετικά αποτελεσματικό και έχει αποδείξει την αξία του σε πραγματικές συνθήκες, όπως η εξουδετέρωση drones (π.χ. Shahed) στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι εγκατεστημένο σε φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού όπως η «Ψαρά» και «Ύδρα». Σημειώνεται ότι η απόκτηση του anti-drone «Κένταυρος» επιβεβαιώθηκε και από το Υπουργείο Άμυνας.