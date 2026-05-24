Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου : «Η σημερινή ημέρα είναι γιορτή της Δημοκρατίας

Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας, της ασφάλειας και της προοπτικής του τόπου έστειλε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου.

Σε δηλώσεις του ανέφερε πως η σημερινή ημέρα αποτελεί «γιορτή της Δημοκρατίας», υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι η ουσία και η πραγματικότητα της εκλογικής διαδικασίας.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι πολίτες θα τοποθετηθούν με γνώμονα τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προοπτική του τόπου, μακριά, όπως είπε, από «λαϊκισμούς, εμμονές και ακρότητες».