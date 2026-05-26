Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει προτού καλυτερέψει» - Πάνω από 200 νεκροί στο Κονγκό

Η επιδημία του ιού Έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε χθες Δευτέρα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη επιδημία. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν», είπε ο Δρ. Τέντρος απευθυνόμενος σε υπουργούς Υγείας αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να φτάσει εξοπλισμός και υλικό στην περιοχή που πλήττεται και να εφαρμοστούν μέτρα περιορισμού της επιδημίας, συνέχισε. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού και την απομόνωσης επαφών πιθανών κρουσμάτων, εξήγησε.

«Εντείνουμε επειγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά μέχρι στιγμής η επιδημία κινείται με ρυθμό ταχύτερο από εμάς», εκτίμησε, ενημερώνοντας πως σχεδιάζει να ταξιδέψει στη ΛΔ Κονγκό σήμερα.

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας του Κονγκό, έχουν καταγραφεί πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα του Έμπολα και έχουν πεθάνει πάνω από 200 ασθενείς.

Τα 100 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις, όπως και οι 10 από τους θανάτους, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Τι είναι ο αιμορραγικός πυρετός Έμπολα και πώς μεταδίδεται

Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, «ο αιμορραγικός πυρετός Έμπολα είναι μία πολύ σπάνια αλλά θανατηφόρος ιογενής λοίμωξη. Η περίοδος επώασης κυμαίνεται από 2 έως 21 ημέρες. Η νόσος εκδηλώνεται με αιφνίδια εμφάνιση υψηλού πυρετού, μυαλγίας, διάρροιας, κεφαλαλγίας, κόπωσης και κοιλιακού άλγους. Μπορεί επίσης να υπάρχει εξάνθημα, πονόλαιμος και επιπεφυκίτιδα. Ο ασθενής καθίσταται μολυσματικός μόλις εκδηλωθεί ο πυρετός.

Για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού Bundibugyo (BVD) δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία. Η αντιμετώπιση βασίζεται στην έγκαιρη αναγνώριση, την απομόνωση, την παροχή υποστηρικτικής φροντίδας, την ιχνηλάτηση επαφών και την αυστηρή τήρηση των μέτρων περιορισμού μετάδοσης της νόσου.

Ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επαφής με αίμα, εκκρίσεις, ιστούς και άλλα σωματικά υγρά ατόμων που νόσησαν από αιμορραγικό πυρετό Ebola ατόμων που νόσησαν από αιμορραγικό πυρετό Ebola, ζωντανών ή νεκρών συμπεριλαμβανομένης και της επαφής ή επαναχρησιμοποίησης μολυσμένων βελονών από πάσχοντες. Ο ιός μπορεί επίσης, να μεταδοθεί μέσω επαφής με νεκρά ή ζωντανά μολυσμένα ζώα (π.χ. πίθηκοι, νυχτερίδες), καθώς επίσης και μέσω σεξουαλικής επαφής χωρίς προφύλαξη».

Έμπολα: Οι επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους ταξιδιώτες

Στην ίδια ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, αναφέρεται:

«Στις 16/05/2026 ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι το συμβάν πληροί τα κριτήρια της κατάστασης έκτακτης Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Ενδιαφέροντος/ PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (International Health Regulations/IHR, Emergency Committee/EC), δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά το εμπόριο και το ταξίδι προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο κίνδυνος προσβολής ενός ταξιδιώτη κατά την επίσκεψή του στις προσβεβλημένες περιοχές και η εμφάνιση συμπτωμάτων μετά την επιστροφή είναι πολύ χαμηλός. Επιπλέον, η πιθανότητα εισαγωγής κρουσμάτων στην Ευρώπη θεωρείται πολύ χαμηλή.

Οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις προσβεβλημένες περιοχές, με στόχο την αποφυγή μετάδοσης της νόσου, συνιστάται να αποφεύγουν:

την επαφή με ζωντανά ή νεκρά ζώα

τη συμμετοχή σε τελετές ταφής που περιλαμβάνει επαφή με τη σωρό

την άμεση επαφή με ασθενείς και σωματικά υγρά αυτών, όπως σάλιο, αίμα, εμέσματα, ούρα

την επαφή με αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί από ασθενείς

την κατανάλωση ανεπαρκώς μαγειρεμένης ζωικής τροφής

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με αεροπλάνο εάν εμφανίσουν συμπτώματα συμβατά με τον αιμορραγικό πυρετό Ebola, πρέπει να ενημερώσουν το προσωπικό της καμπίνας έτσι ώστε να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης:

ορισμός συγκεκριμένου ατόμου από το προσωπικό που θα ασχοληθεί με τον ασθενή

απομόνωση του επιβάτη

χορήγηση μάσκας

χορήγηση σακούλας στην περίπτωση εμέτων

ενημέρωση του αεροδρομίου προορισμού από τον κυβερνήτη

Κατά την άφιξη στον προορισμό ο ασθενής:

παραλαμβάνεται από το ΕΚΑΒ με αυστηρή τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ατομικής προστασίας

οδηγείται σε νοσοκομείο αναφοράς, με συγκεκριμένο χώρο νοσηλείας για τον ασθενή και με ορισμένο προσωπικό που θα ασχοληθεί με αυτόν

Μετά την επιστροφή

Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο επώασης της νόσου (2-21 μέρες), οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από προσβεβλημένη περιοχή και έχουν έρθει σε επαφή με ασθενείς ή υποψιάζονται πιθανή έκθεση στον ιό Ebola, θα πρέπει να λάβουν τις ακόλουθες προφυλάξεις:

αυτοπεριορισμός και παρακολούθηση της υγείας του για 21 ημέρες

άμεση αναζήτηση ιατρικής φροντίδας στην περίπτωση ανάπτυξης συμπτωμάτων με αναφορά στο πρόσφατο ταξίδι.

άμεση ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στο 1135 ή στο 210 5212054».

Πηγή: lifo.gr