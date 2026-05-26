Αφθώδης: Κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην Πάχνα - Περιμένουν τις κτηνιατρικές

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Φωτό αρχείου.

Νέος αναβρασμός σήμερα το πρωί στην Πάχνα με δεκάδες κτηνοτρόφους να έχουν συγκεντρωθεί στο δρόμο Πάχνας-Πραστείου αποφασισμένοι να μην αφήσουν κανέναν να προσεγγίσει τις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.

Οι κτηνοτρόφοι φαίνεται να έλαβαν κάποιες πληροφορίες ότι έπονται θανατώσεις ζώων (στη μολυσμένη μονάδα) και νέες δειγματοληψίες σε διάφορες μονάδες και έχουν συγκεντρωθεί προκειμένου να μην αφήσουν κανένα να προσεγγίσει τις μονάδες. Πάντως είναι άγνωστος ο περαιτέρω χειρισμός, ενώ υπάρχει ανησυχία ότι η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων ίσως οδηγήσει χειροτερέψει την επιδημιολογική εικόνας της περιοχής.

Από πλευράς κτηνιατρικών υπηρεσιών φαίνεται ότι δεν έχει προγραμματιστεί το οτιδήποτε, ενώ σημειώνεται και η πρόθεση των κτηνιάτρων να μην εμπλακούν περαιτέρω χωρίς την παρουσία και συνοδεία αστυνομίας, ειδικά σε ένα τέτοιο κλίμα.

