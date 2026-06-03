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Μένουν έως ότου φύγουν...

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 Θέλουν να φύγουν από την κυβέρνηση αλλά.. και δεν θέλουν να φύγουν. Αυτό εξάγεται από τα συμφραζόμενα του προέδρου της ΕΔΕΚ ο οποίος παραιτήθηκε αλλά επί του παρόντος παραμένει στο πόστο του. Όπως μας λέει ο κύριος Αναστασίου, το κόμμα του «έχει πληρώσει κόστος από το κυβερνητικό έργο» αλλά και δεν «είχαμε στήριξη όσο θα έπρεπε». Τώρα, όπως υποστηρίζει, δεν εγείρεται θέμα αποχώρησης αλλά είναι ανοικτό το ενδεχόμενο για κάτι τέτοιο ώς το επόμενο συνέδριο του κόμματος, σε ένα εξάμηνο περίπου. Εν ολίγοις «μένουμε έως ότου να φύγουμε». Φοβερός σχεδιασμός.

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