ΔΗΣΥ: Θετική εξέλιξη η προετοιμασία νέας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός τις δηλώσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, σύμφωνα με τις οποίες βρίσκεται σε προετοιμασία νέα διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό σε σχήμα «5+1».

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συλλογική ευθύνη, συστράτευση, ενότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο, μέσα από σωστή προετοιμασία και συνέπεια θέσεων.

Όπως σημειώνει, στόχος είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της ελληνοκυπριακής πλευράς, η άρση του αδιεξόδου και η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του διαπραγματευτικού κεκτημένου.

Ο ΔΗΣΥ επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ μιας λύσης που θα επανενώνει την Κύπρο, θα τερματίζει την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων, τις εγγυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα, επιτρέποντας στη χώρα να λειτουργεί ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Καταληκτικά, το κόμμα τονίζει ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και ζήτημα εθνικής επιβίωσης, επισημαίνοντας ότι η παρατεταμένη στασιμότητα δημιουργεί συνεχώς νέα τετελεσμένα σε βάρος του κυπριακού ελληνισμού.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Οι δηλώσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ολγκίν, ότι προετοιμάζεται διευρυμένη συνάντηση «5+1» αποτελεί θετική εξέλιξη την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρον.



Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται συλλογική ευθύνη και συστράτευση, ενότητα και προσήλωση στον στόχο μας με σωστή προετοιμασία και συνέπεια θέσεων.



Για να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική μας θέση, να πετύχουμε την άρση του αδιεξόδου και να οδηγηθούμε σε συνομιλίες ουσίας. Για μια λύση στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του διαπραγματευτικού κεκτημένου, που θα επανενώνει την πατρίδα μας, θα μας απαλλάσσει από τα τουρκικά στρατεύματα, τις αναχρονιστικές εγγυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα. Μια λύση που θα επιτρέπει στην Κύπρο να λειτουργεί ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.



Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί για μας κορυφαία προτεραιότητα. Γιατί είναι θέμα εθνικής επιβίωσης. Η στασιμότητα δημιουργεί συνεχώς νέα τετελεσμένα σε βάρος του κυπριακού ελληνισμού. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους.