Μαρία Άνχελα Ολγκίν: «Προετοιμάζουμε τη συνάντηση 5+1 » - Ξανά συνάντηση με ΠτΔ τέλος της εβδομάδας

Προετοιμάζουμε τη συνάντηση 5 συν 1 με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δήλωσε τη Δευτέρα η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντησή της στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι προσπάθειες θα οδηγήσουν σε τέτοια συνάντηση.

Σε δηλώσεις της στα μέσα ενημέρωσης μετά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η κ. Ολγκίν εξέφρασε χαρά που επέστρεψε στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Πρόσθεσε ότι θα δει και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν σήμερα το απόγευμα.

«Προετοιμάζουμε τη συνάντηση 5 συν 1 με τον Γενικό Γραμματέα», είπε. Πρόσθεσε ότι μετά την Κύπρο θα μεταβεί σε Αθήνα και στην Άγκυρα και μετά θα επιστρέψει στην Κολομβία, ενώ αργότερα θα επιστρέψει στην Ευρώπη και θα επισκεφθεί και τις Βρυξέλλες.

Ερωτηθείσα αν όντως θα πραγματοποιηθεί συνάντηση 5 συν 1 και πότε, είπε «ναι, θα συμβεί», αλλά ότι δεν γνωρίζουν ακόμη σίγουρα πότε, και ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα όλων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ξανά συνάντηση της κ. Ολγκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την Παρασκευή ή το Σάββατο.

Πηγή: KYΠΕ