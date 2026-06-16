Η Google θα αποκαλύπτει τις AI φωτογραφίες ενώ έρχονται περιορισμοί στα social media για ανηλίκους

Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε και καταναλώνουμε περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Την ίδια στιγμή όμως, κυβερνήσεις και τεχνολογικοί κολοσσοί αναζητούν τρόπους ώστε να περιορίσουν τις καταχρήσεις και να προστατεύσουν τους χρήστες.

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις αφορά τη Google, η οποία φαίνεται να δοκιμάζει νέες λειτουργίες στο Google Messages με στόχο την αναγνώριση φωτογραφιών που έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι οι χρήστες να μπορούν να γνωρίζουν αν μια εικόνα είναι αυθεντική ή αν έχει υποστεί επεξεργασία με εργαλεία AI.

Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, καθώς η ποιότητα των AI generated εικόνων έχει βελτιωθεί θεαματικά τους τελευταίους μήνες. Σε πολλές περιπτώσεις είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνει κανείς αν μια φωτογραφία είναι πραγματική ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η βιομηχανία φαίνεται να κινείται προς την υιοθέτηση κοινών προτύπων και ψηφιακών αποτυπωμάτων που θα συνοδεύουν το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI. Με αυτόν τον τρόπο οι πλατφόρμες και οι εφαρμογές θα μπορούν ευκολότερα να εντοπίζουν και να επισημαίνουν τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη μεγάλο θέμα που απασχολεί τις αρχές είναι η πρόσβαση των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα. Αρκετές χώρες εξετάζουν ή έχουν ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας, οι οποίοι θα απαιτούν από τους χρήστες να αποδεικνύουν ότι πληρούν τα ηλικιακά όρια πριν αποκτήσουν πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Οι υποστηρικτές των μέτρων θεωρούν ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προστασίας των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο, διαδικτυακές απάτες και εθιστικές πρακτικές. Από την άλλη πλευρά, δεν λείπουν οι ανησυχίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το κατά πόσο τέτοια συστήματα μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς να επηρεάζουν την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το 2027 προμηνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον για το μέλλον του διαδικτύου, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή ταυτοποίηση και οι νέοι κανόνες πρόσβασης στα social media αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά την καθημερινή εμπειρία εκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως.