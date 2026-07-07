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PRIMETIME TECH: PlayStation 6 χωρίς δισκάκια, παράταση για Windows 10 και νέα χαρακτηριστικά στα Samsung Galaxy S27

Dimitri G

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Η Microsoft παρατείνει την υποστήριξη των Windows 10, οι φήμες για το PlayStation 6 προκαλούν αντιδράσεις και η Samsung ετοιμάζει νέα χαρακτηριστικά για τη σειρά Galaxy S27.

Η τεχνολογία κινείται με γρήγορους ρυθμούς και αυτή την εβδομάδα το PRIMETIME TECH με τον Dimitri G και τον Μάριο (Techaholic) συγκέντρωσε τις σημαντικότερες εξελίξεις από τον κόσμο της Microsoft, της Sony και της Samsung.

Η Microsoft δίνει παράταση ζωής στα Windows 10

Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις αφορά τους εκατομμύρια χρήστες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα Windows 10.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα Extended Security Updates (ESU) για τους καταναλωτές επεκτείνεται μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2027, δίνοντας ακόμη περισσότερο χρόνο σε όσους δεν έχουν μεταβεί στα Windows 11. Η επέκταση αφορά συστήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος ESU και αποτελεί σημαντική ανάσα για χρήστες και επιχειρήσεις που συνεχίζουν να βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα.

PlayStation 6: Το τέλος των φυσικών παιχνιδιών;

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα του επεισοδίου ήταν οι πληροφορίες που θέλουν τη Sony να προχωρά σε ένα πλήρως ψηφιακό μέλλον για τις κονσόλες της.

Στη συζήτηση αναλύστηκαν οι επιπτώσεις που θα είχε η κατάργηση των φυσικών εκδόσεων παιχνιδιών, τόσο για τους συλλέκτες όσο και για την αγορά μεταχειρισμένων τίτλων. Παράλληλα εκφράστηκαν προβληματισμοί σχετικά με το κατά πόσο οι παίκτες θα εξαρτώνται αποκλειστικά από το ψηφιακό κατάστημα της εταιρείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον πιθανό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μελλοντικές αποφάσεις που αφορούν το δικαίωμα επιλογής των καταναλωτών.

Samsung Galaxy S27: Έρχεται το Privacy Display σε περισσότερα μοντέλα;

Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε με τις τελευταίες φήμες γύρω από τη νέα σειρά Samsung Galaxy S27.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συζητήθηκαν, η Samsung εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει το χαρακτηριστικό Privacy Display, το οποίο μέχρι σήμερα προοριζόταν για συγκεκριμένες συσκευές, σε ολόκληρη τη σειρά Galaxy S27. Η τεχνολογία αυτή περιορίζει τη γωνία θέασης της οθόνης, προσφέροντας μεγαλύτερη προστασία της ιδιωτικότητας όταν χρησιμοποιούμε το κινητό σε δημόσιους χώρους.

Αν και προς το παρόν πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τη Samsung, δείχνουν την κατεύθυνση που ενδέχεται να ακολουθήσει η εταιρεία στα επόμενα flagship smartphones της.

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