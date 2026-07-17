Ο πρίγκιπας Χάρι στο κόκκινο χαλί εκδήλωσης του περιοδικού ΤΙΜΕ στη Νέα Υόρκη

Ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε μια εμφάνιση-έκπληξη στην εκδήλωση του περιοδικού TIME για τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον αθλητισμό. Κατά την παρουσία του στο κόκκινο χαλί, ο δούκας του Σάσεξ ο οποίος δεν συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ είπε χαριτολογώντας στους φωτογράφους της εκδήλωσης ότι ήταν οι «πιο ευγενικοί» που είχε συναντήσει ποτέ.

Η νέα δημόσια εμφάνισή του έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά το ταξίδι του στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου συναντήθηκε με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, στο Highgrove House, στην εξοχική κατοικία του μονάρχη στο Γκλόστερσαϊρ. Στη συνάντηση ήταν επίσης η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, ο 7χρονος πρίγκιπας 'Αρτσι και η 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ