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Ο Πίτερ Τζάκσον θα σκηνοθετήσει τη συνέχεια της ταινίας «The Adventures of Tintin»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο γεννημένος στη Νέα Ζηλανδία σκηνοθέτης είναι περισσότερο γνωστός για τη σκηνοθεσία της βραβευμένης με Όσκαρ τριλογίας «Lord of the Rings» (Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών), η οποία κυκλοφόρησε μεταξύ 2001 και 2003.

Ο Πίτερ Τζάκσον ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στη σκηνοθεσία με μια συνέχεια της ταινίας «The Adventures of Tintin:The Secret of the Unicorn» (Οι Περιπέτειες του Τεντέν: Το μυστικό του Μονόκερου) του 2011.

Ο γεννημένος στη Νέα Ζηλανδία σκηνοθέτης είναι περισσότερο γνωστός για τη σκηνοθεσία της βραβευμένης με Όσκαρ τριλογίας «Lord of the Rings» (Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών), η οποία κυκλοφόρησε μεταξύ 2001 και 2003.

Δεν έχει σκηνοθετήσει ταινία μεγάλου μήκους από την τριλογία του «Χόμπιτ», η οποία κυκλοφόρησε μεταξύ 2012 και 2014. Έκτοτε έχει εργαστεί σε ντοκιμαντέρ όπως η ταινία του για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο «They Shall Not Grow Old» του 2018 και η αρχειακή ταινία των Beatles «Get Back».

ΑΠΕ- ΜΠΕ 

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