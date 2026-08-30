Εκατοντάδες οι χρήστες του ψηφιακού εργαλείου ανάλυσης PowerBI

Από εκατοντάδες πολίτες χρησιμοποιείται, σχεδόν πέντε μήνες από την έναρξη λειτουργίας του, το νέο ψηφιακό εργαλείο ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων, PowerBI, του Γενικού Λογιστηρίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Λογιστής Ανδρέας Αντωνιάδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αντωνιάδης είπε ότι το ψηφιακό αυτό εργαλείο έχει, μέχρι σήμερα, 537 μοναδικούς χρήστες.

Πρόσθεσε ότι η αξιοποίηση του PowerBI εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για τη συνεχή αναβάθμιση των ψηφιακών του εργαλείων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας στη δημοσιονομική διαχείριση, μέσω της παροχής αξιόπιστης, έγκαιρης και ποιοτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Ο Γενικός Λογιστής είπε ακόμη ότι το PowerBI προσφέρει έτοιμες και προσαρμοσμένες αναφορές, διαδραστικούς πίνακες ελέγχου (dashboards) και γραφικές απεικονίσεις που αφορούν στην υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού ανά Υπουργείο, Τμήμα και ομάδα εσόδων και δαπανών σε μηνιαία βάση, με στόχο τη διαφάνεια στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που παρέχεται στους πολίτες.

"Το εργαλείο απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας και δεν περιορίζεται σε ειδικούς ή επαγγελματίες του χώρου", κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ