Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Ελλάδα

Θρήνος σε Πειραιά και Νίκαια: Σε λαϊκή αγρύπνια η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη - Η γενέθλια γη του έτοιμη να τον υποδεχθεί (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με άσπρα μπαλόνια να αφήνονται ελεύθερα στον ουρανό, υπό την φωνή του τραγουδιστή, ως αποχαιρετισμό από κλαμπ στον Πειραιά.

Με μια συγκινητική ανακοίνωση, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Σχετικά άρθρα:

Όπως αναφέρεται, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, την ενορία με την οποία ήταν ιδιαίτερα συνδεδεμένος, προκειμένου φίλοι, θαυμαστές και όσοι επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν.

Η «λαϊκή αγρύπνια», όπως την χαρακτηρίζει η οικογένεια, θα αρχίσει στις 7:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ως φόρος τιμής και αγάπης προς τον εκλιπόντα.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει θερμή παράκληση όπως, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του ενισχύσουν το φιλανθρωπικό σωματείο Humanity Greece.

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αποχαιρετώντας τον «μονάκριβό» της άνθρωπο.

Ο αποχαιρετισμός από κλαμπ στον Πειραιά

Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με άσπρα μπαλόνια να αφήνονται ελεύθερα στον ουρανό, υπό την φωνή του τραγουδιστή, ως αποχαιρετισμό από κλαμπ στον Πειραιά.

 

Tags

ΘΑΝΑΤΟΣΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑκηδείαΕΛΛΑΔΑΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα