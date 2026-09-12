Θρήνος σε Πειραιά και Νίκαια: Σε λαϊκή αγρύπνια η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη - Η γενέθλια γη του έτοιμη να τον υποδεχθεί (βίντεο)

Με μια συγκινητική ανακοίνωση, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Όπως αναφέρεται, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, την ενορία με την οποία ήταν ιδιαίτερα συνδεδεμένος, προκειμένου φίλοι, θαυμαστές και όσοι επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν.

Η «λαϊκή αγρύπνια», όπως την χαρακτηρίζει η οικογένεια, θα αρχίσει στις 7:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ως φόρος τιμής και αγάπης προς τον εκλιπόντα.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει θερμή παράκληση όπως, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του ενισχύσουν το φιλανθρωπικό σωματείο Humanity Greece.

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αποχαιρετώντας τον «μονάκριβό» της άνθρωπο.

Ο αποχαιρετισμός από κλαμπ στον Πειραιά

Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με άσπρα μπαλόνια να αφήνονται ελεύθερα στον ουρανό, υπό την φωνή του τραγουδιστή, ως αποχαιρετισμό από κλαμπ στον Πειραιά.