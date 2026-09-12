«Πρώτα έχουμε τον Θεό και μετά εμένα»: Ξετυλίγεται το κουβάρι για τους γιατρούς του Μαζωνάκη - Σοκαριστική καταγγελία

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, ιδιοκτήτη του ιατρείου Stem Cell στην Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και κατέληξε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει το «Πρώτο Θέμα», μία ασθενής που μίλησε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ περιέγραψε τον γιατρό ως ιδιαίτερα γνωστό στους οικονομικά ισχυρούς κύκλους, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ο ίδιος επαναλάμβανε πως βρισκόταν «κάτω από τον Θεό». Η ίδια μάρτυρας αναφέρθηκε σε περίπτωση γυναίκας που αντιμετώπιζε επιθετικό καρκίνο του μαστού και, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ο γιατρός της πρότεινε θεραπεία που περιλάμβανε καθαρισμό του εντέρου και λήψη βιταμινών.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που επικαλείται το «Πρώτο Θέμα», ο γιατρός εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις καθιερωμένες θεραπευτικές πρακτικές, ενώ την ίδια στιγμή φέρεται να εξέφραζε μεγάλη βεβαιότητα για τις δικές του μεθόδους. «Πρώτα είναι ο Θεός και μετά εγώ», φέρεται να έλεγε επανειλημμένα, σύμφωνα με την ασθενή, θέλοντας να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ασθενών στις θεραπείες που τους πρότεινε.

Οι καταγγελίες για το κόστος της θεραπείας

Όπως ανέφερε η ίδια, για τη θεραπεία που της προτάθηκε ζητήθηκε ποσό περίπου 3.000 ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο γιατρός υποστήριζε ότι ακόμη και οι καθαρισμοί του εντέρου μπορούσαν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη χρήση βιταμινών, υποστηρίζοντας ότι της συστήθηκε να λαμβάνει περισσότερες από 50 βιταμίνες ημερησίως, με το συνολικό κόστος, όπως είπε, να είναι ιδιαίτερα υψηλό. «Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό», δήλωσε χαρακτηριστικά η γυναίκα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το «Πρώτο Θέμα». Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία και τις συνθήκες που προηγήθηκαν της ανακοπής και του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.