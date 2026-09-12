Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα είδε στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης η επικεφαλής της επιτροπής ελέγχου - Η διαδικασία και τα 42 λεπτά

Νέα σοβαρά στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 9 Σεπτεμβρίου, έρχονται στο φως, την ώρα που οι δύο γιατροί που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση αναμένεται να απολογηθούν.

Όπως μεταδίδει το CNN.gr, η επικεφαλής της επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που πραγματοποίησε τον έλεγχο στο ιατρείο και συνέταξε το σχετικό πόρισμα προχώρησε σε αποκαλύψεις για τα ευρήματα της έρευνας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου, η Πολυτίμη Λεονάρδου ανέφερε ότι ζήτησε από τη γιατρό που φέρεται να πρότεινε στον Γιώργο Μαζωνάκη τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης να επιδείξει μπροστά στην επιτροπή τη διαδικασία που ακολουθείται.

«Μπήκαμε στο ιατρείο μαζί με τις διωκτικές αρχές και ζήτησα να ανοίξει το μηχάνημα», ανέφερε, εξηγώντας ότι από την καταγραφή της λειτουργίας του μηχανήματος προέκυψαν στοιχεία που δεν συμφωνούν με όσα υποστηρίχθηκαν για τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ίδια, το μηχάνημα κατέγραψε λειτουργία στις 14:15 στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ η ίδια υποστήριξε ότι κατά την επίδειξη της διαδικασίας διαπιστώθηκε πως οι χρόνοι που είχαν καταγραφεί δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα 42 λεπτά που φέρεται να είχαν καταγραφεί.

«Ο χρόνος που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία με βάση το φωτογραφικό υλικό για τον κ. Μαζωνάκη ήταν 14:14. Αυτά έχω δει η ίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γιατρός, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υποστηρίζει από την πλευρά της ότι η σχετική διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει και ότι τα 42 λεπτά αφορούσαν την προετοιμασία, όταν πέρασε τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο χέρι του τραγουδιστή.

Δεν γίνονταν καρδιογραφήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά της επικεφαλής της επιτροπής σχετικά με τους προληπτικούς ελέγχους των ασθενών.

Όπως ανέφερε, ρώτησε τη γιατρό εάν πραγματοποιούνται καρδιογραφήματα και καρδιολογικοί έλεγχοι πριν από τη συγκεκριμένη θεραπεία. Η απάντηση, σύμφωνα με την ίδια, ήταν αρνητική.

«Τη ρώτησα εγώ η ίδια προσωπικά, αν κάνετε καρδιογράφημα και καρδιολογικούς ελέγχους, άνοιξα φακέλους, είδα ότι δεν υπήρχε για κανέναν ασθενή... της λέω "καρδιογράφημα κάνετε;" και μου έγνεψε "όχι"», ανέφερε.

Μηχανήματα σε ντουλάπα και κάτω από φελιζόλ

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Πολυτίμη Λεονάρδου, σε προηγούμενο έλεγχο του ΙΣΑ είχε ζητηθεί από τους γιατρούς να απομακρύνουν μηχάνημα φυγοκέντρησης, το οποίο, όπως είχε δηλωθεί, χειριζόταν ο παθολόγος του ιατρείου.

Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος γιατρός δεν νομιμοποιούνταν να χειρίζεται το μηχάνημα.

Κατά τον έλεγχο του 2025, σύμφωνα με την ίδια, δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ή σχετικό προσάρτημα.

Στον πρόσφατο επανέλεγχο, ωστόσο, βρέθηκε το παλαιότερο μηχάνημα φυγοκέντρησης μέσα σε ντουλάπα, ενώ εντοπίστηκε και νεότερης τεχνολογίας μηχάνημα φυγοκέντρησης κάτω από φελιζόλ.

Οι έρευνες της Αστυνομίας

Την ίδια ώρα, όπως γράφει το CNN.gr, σημαντικά στοιχεία έχουν προκύψει και από τις έρευνες των Αρχών στο ιατρείο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας επίσης στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι από τις μέχρι τώρα έρευνες φαίνεται να έγινε προσπάθεια διαγραφής και απόκρυψης στοιχείων.

«Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία, για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους, καθώς αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.

Οι τέσσερις αντιφάσεις στις καταθέσεις

Όπως γράφει το CNN.gr, τέσσερα είναι τα βασικά σημεία στα οποία εντοπίζονται αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο γιατρών.

Το πρώτο αφορά την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής έφθασε στις 16:00, ενώ άλλες καταθέσεις εργαζομένων στην κλινική αναφέρουν διαφορετική ώρα.

Το δεύτερο αφορά τον χρόνο παραμονής του στον χώρο της θεραπείας και τη λειτουργία του μηχανήματος. Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο Μαζωνάκης παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα, καθώς η διαδικασία δεν είχε ακόμη ξεκινήσει. Αντίθετα, η γραμματέας του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά.

Το τρίτο αφορά τις ειδικότητες των δύο γιατρών. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να δήλωσε ότι είναι γυναικολόγος και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος παθολόγος, ενώ σύμφωνα με το CNN.gr εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τις άδειες λειτουργίας των ιατρείων και τις υπηρεσίες που παρέχονταν.

Το τέταρτο αφορά τη χρήση του απινιδωτή. Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος επιχείρησε απινίδωση χωρίς αποτέλεσμα. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεση του πληρώματος του ΕΚΑΒ, στο ιατρείο υπήρχε απινιδωτής, ο οποίος όμως δεν λειτουργούσε.

Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στο 3ο Νεκροταφείο Νίκαιας, στις 13:00, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και καλλιτέχνες θα τον αποχαιρετήσουν.