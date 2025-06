Απόσυρση από κυπριακή αγορά κατεψυγμένου φιλέτο στήθους πάπιας λόγω σαλμονέλας

Κατεψυγμένο φιλέτο στήθους πάπιας με χώρα προέλευσης την Πολωνία αποσύρθηκε από την κυπριακή αγορά αφού μετά από έλεγχό του από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες εντοπίστηκε το μικρόβιο Salmonella enteriditis και θεωρείται ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Σε ανακοίνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών αναφέρεται ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία προϊόντος, «στο οποίο μετά από εργαστηριακές εξετάσεις εντοπίστηκε το μικρόβιο Salmonella enteriditis και θεωρείται ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση».

Πρόκειται για το προϊόν «Lot No. 2407930679, Φιλέτο Στήθους Πάπιας με Δέρμα, Κατηγορίας Α, Ωμό, Βαθειάς Κατάψυξης 624 g (το βάρος ποικίλει σε κάθε συσκευασία), όλες οι ημερομηνίες ελάχιστης δραστηριότητας (best before) μέχρι και τις 19/03/2026, και χώρα προέλευσης την Πολωνία».

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, προστίθεται, «έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία, που εισάγει και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρσή του από τα σημεία πώλησης».

«Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα της εν λόγω παρτίδας να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στους χώρους από όπου το έχουν αγοράσει», σημειώνεται.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ