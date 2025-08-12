Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Αλλάζει το κλίμα στα ξενοδοχεία; Θα γίνουν ή όχι απεργίες;

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Μέχρι στιγμής δεν ανακοινώθηκε θετικό αποτελέσματα για τις δύο διαφορές που ήταν κοντά σε ολοκλήρωση

Σιγή ισχύος παρατηρείται όσον αφορά το τι μέλλει γενέσθαι για την κατάσταση στη ξενοδοχειακή βιομηχανία με τα απεργιακά μέτρα που εξήγγειλαν οι συντεχνίες να βρίσκονται ακόμη σε ισχύ.

Όπως δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα ο «Π» από τις 4 εργατικές διαφορές που εκκρεμούσαν, η μία ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα την Τετάρτη, για τις δύο ήταν πολύ κοντά η θετική ολοκλήρωση σε ποσοστό που έφθανε το 90%, ενώ για μία γίνονταν ακόμη διαβουλεύσεις, με τις συντεχνίες να αναμένουν να κληθούν από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων για συζητήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν ανακοινώθηκε θετικό αποτελέσματα για τις δύο διαφορές που ήταν κοντά σε ολοκλήρωση, δημιουργώντας συνειρμούς για το τί γίνεται και εάν άλλαξε κάτι στο θετικό κλίμα που υπήρχε. Θα το μάθουμε λίαν συντόμως, ελπίζουμε πριν τον Δεκαπενταύγουστο που οι πληρότητες στα ξενοδοχεία θα φθάσουν στα ύψη.

Την ίδια ώρα, υποβλήθηκαν ουκ ολίγες νέες εργατικές διαφορές, για τη μη παραχώρηση του ταμείου ευημερίας.

 «Είμαστε σε αναμονή», ανέφερε το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ, Νεόφυτος Τιμινής, κατά πόσον ο συγκεκριμένος εργοδότης θα εφαρμόσει την απόφαση της μεσολάβησης, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν με τα απεργιακά μέτρα που εξήγγειλαν ή όχι.

 Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης, δήλωσε επίσης στο ΚΥΠΕ το Σάββατο ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαβουλεύσεις και «δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία», επισημαίνοντας την καλή συνεννόηση μεταξύ των μερών.

