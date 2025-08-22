Η Ιατρική Σχολή του EUC στην «καρδιά» της Ευρώπης

Τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πόλο έλξης για υποψήφιους φοιτητές που αναζητούν υψηλού επιπέδου ιατρική εκπαίδευση. Εδώ, βρίσκεται μία από τις πιο σύγχρονες Ιατρικές Σχολές της Ευρώπης. Η Σχολή αυτή έχει καταφέρει να διαμορφωθεί ως κέντρο ακαδημαϊκής αριστείας και έρευνας στην ιατρική επιστήμη, καθώς και στη διαμόρφωση της νέας γενιάς ιατρών. Πρόκειται για την Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός παράγοντας στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης στην περιοχή. Μέσω της ποιότητας της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας, η Ιατρική Σχολή συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου ιατρικού σώματος που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της υγείας και της ιατρικής πρακτικής.



Μάλιστα, πρόκειται για μοναδικό Πτυχίο Ιατρικής στην ευρύτερη περιοχή που έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στην αξιολόγηση του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το ότι αποτελεί δε μέλος της Galileo Global Education, του μεγαλύτερου οργανισμού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, με 54 ακαδημαϊκά ιδρύματα, σε 13 Ευρωπαϊκές χώρες και πάνω από 200.000 φοιτητές, υπογραμμίζει τον διεθνή του προσανατολισμό.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει καταστεί ως περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης στις Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες Υγείας και Ζωής, καθώς παρέχει την πιο ολοκληρωμένη δέσμη σπουδών στους τομείς αυτούς προσφέροντας 29 συνολικά προγράμματα σπουδών, ενώ 13 κατ’ αποκλειστικότητα στην Κύπρο. Σημαντική διάκριση αποτελεί η πρόσφατη κατάταξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στις θέσεις 501-600 παγκοσμίως στα γνωστικά πεδία της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025.

Διεθνές Πανεπιστήμιο με Παράρτημα Ιατρικής στην Φρανκφούρτη

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) παρέχει υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Κύπρο, από το 2022 επεκτάθηκε και στη Φρανκφούρτη, ιδρύοντας παράρτημα της Ιατρικής Σχολής του. Πρόκειται μάλιστα για το πρώτο παράρτημα κυπριακού πανεπιστημίου που λειτουργεί εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την έγκριση των αρχών της Γερμανίας.





Για την Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. Elizabeth Johnson, οι τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις της Σχολής (ιδιαίτερα τώρα με την επέκταση νέας πτέρυγας στην Πανεπιστημιούπολη, αποκλειστικά για τις Σχολές Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής) και το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει στους φοιτητές της, συνιστούν δύο σημαντικά στοιχεία που εξηγούν το γιατί βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις όσων θέλουν να ασχοληθούν με την Ιατρική Επιστήμη. Δεν είναι όμως τα μοναδικά. Η διδασκαλία στα αγγλικά καθιστά τη σχολή ανταγωνιστική, ενώ προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής και εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, διαμορφώνοντας τους φοιτητές ως μελλοντικούς ηγέτες στον τομέα της Ιατρικής επιστήμης.



Σημειώνεται πως η Σχολή Ιατρικής έχει αξιολογηθεί από το World Federation for Medical Education (WFME) – τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Φρανκφούρτη - εξασφαλίζοντας τη διεθνή αναγνώρισή και τη συνέχιση της κλινικής άσκησης των φοιτητών της και στις ΗΠΑ.



Επιπρόσθετα, από το 1ο κιόλας έτος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν καλοκαιρινά προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης (summer externships) σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα.



Η ποιοτική εκπαίδευση και η έμφαση στην υψηλή τεχνολογία

Το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής, όπως υπογράμμισε η Δρ. Johnson, είναι δομημένο έτσι ώστε οι φοιτητές να έρχονται σε επαφή με το κλινικό περιβάλλον, από το 1ο κιόλας έτος, προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες πρακτικής άσκησης. Επιπρόσθετα, τονίζεται πως η Σχολή Ιατρικής διατηρεί αποκλειστικές συμφωνίες με τα μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου για τις βασικές κλινικές πρακτικές των φοιτητών, όπως με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και Αμμοχώστου, Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο, American Medical Center, Mediterranean Hospital of Cyprus, Πολυκλινική Λευκωσίας, CARE Medical Institute, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Λεμεσός, και Ινστιτούτο Οφθαλμός. Οι συνεργασίες επεκτείνονται και στην Ελλάδα με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, το Γενικό Νοσοκομείο ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ Παίδων και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Ποιοτική εκπαίδευση, σύγχρονες εγκαταστάσεις, ισχυρές διασυνδέσεις με τη βιομηχανία, την κοινωνία και την αγορά εργασίας, σημαντικές δυνατότητες πρακτικής άσκησης, πτυχίο που αναγνωρίζεται διεθνώς και φυσικά, έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που εξηγούν το γιατί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί σήμερα την πλέον ιδανική επιλογή για σπουδές Ιατρικής στην Κύπρο. Όσο για το πώς μπορεί να γίνει κάποιος μέρος του, μια αίτηση αρκεί για να ξεκινήσει το «ταξίδι» στον κόσμο της σύγχρονης Ιατρικής. Σε κάθε περίπτωση όμως, η υψηλή ακαδημαϊκή απόδοση, το ήθος, το σθένος και ο χαρακτήρας των μελλοντικών γιατρών, θα αποτελέσουν το διαβατήριο για εισαγωγή στην πιο ανταγωνιστική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

