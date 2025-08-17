Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Σε προκαταρκτικό στάδιο οι εξέτασεις για τον φόνου 34χρονης και της απόπειρας φόνου 14χρονου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε προκαταρκτικό στάδιο βρίσκονται οι εξετάσεις της Αστυνομίας για τον φόνο 34χρονης και την απόπειρα φόνου 14χρονου, ανέφερε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλης Νικολάου, προσθέτοντας πως ακόμη είναι πρόωρο να διαλευκανθούν τα αίτια του φονικού και της απόπειρας φόνου.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου γύρω στις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής διεπράχθη φόνος με θύμα 34χρονη και απόπειρα φόνου με θύμα 4χρονο στην Χλώρακα.

Φερόμενος δράστης είναι ο συμβίος της θανούσας είπε ο κ. Νικολάου ηλικίας 53χρόνων ο οποίος στην συνέχεια φέρεται να αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε από μέλη της Αστυνομίας στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για περίθαλψη. Στο ΓΝ Πάφου μεταφέρθηκε και ο 14χρονος που πρόκειται για τον γιό της θανούσας.

Ο 14χρονος φέρεται να τραυματίστηκε από τον 53χρονο στην προσπάθεια του να τον αποτρέψει να τραυματίσει την μητέρα του.

Η σκηνή είπε ο κ. Νικολάου έχει αποκλειστεί και αναμένεται άφιξη ιατροδικαστών και μελών της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομία για συνέχιση των εξετάσεων.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Νικολάου σημείωσε πως ο φερόμενος δράστης δεν φέρεται να έχει απασχολήσει την Αστυνομία στο παρελθόν ωστόσο, όπως είπε, αυτό θα διερευνηθεί περαιτέρω . Οι εξετάσεις για την πιο πάνω υπόθεση συνεχίζονται .

