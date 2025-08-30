Αρχή Κατά Διαφθοράς: Αντί για μίζες, ακούει για τον υδραυλικό και για τον οικοδόμο που υπερχρεώνουν

Ενώπιον της ανεξάρτητης Αρχής Kατά της Διαφθοράς υποβλήθηκαν μέχρι σήμερα 520 καταγγελίες. Η Αρχή υποχρεώθηκε να απορρίψει αρκετές εξ αυτών μετά από προκαταρkτική εξέταση για δύο, κυρίως, λόγους: Στρέφονταν εναντίον πολιτών και όχι εναντίον κρατικών αξιωματούχων και λειτουργών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Ήταν αναρμόδια να τις διερευνήσει καθώς δεν αφορούσαν κατ’ ισχυρισμό πράξεις διαφθοράς. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι πολίτες δεν γνωρίζουν ακόμη πώς λειτουργεί η Αρχή ούτε ποιες υποθέσεις διερευνά. Αντίθετα, την αντιλαμβάνοντα...

