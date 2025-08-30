Αρχή Κατά Διαφθοράς: Αντί για μίζες, ακούει για τον υδραυλικό και για τον οικοδόμο που υπερχρεώνουν
Δεκάδες καταγγελίες πάσης φύσεως φτάνουν στην Αρχή Kατά της Διαφθοράς και απορρίπτονται λόγω αναρμοδιότητας. Αρκετοί συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν ότι η Αρχή ερευνά καταγγελίες εναντίον ιδιωτών μόνο στην περίπτωση που εμπλέκονται αξιωματούχοι και δημόσιοι λειτουργοί.
