Αρχή Κατά Διαφθοράς: Αντί για μίζες, ακούει για τον υδραυλικό και για τον οικοδόμο που υπερχρεώνουν

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Δεκάδες καταγγελίες πάσης φύσεως φτάνουν στην Αρχή Kατά της Διαφθοράς και απορρίπτονται λόγω αναρμοδιότητας. Αρκετοί συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν ότι η Αρχή ερευνά καταγγελίες εναντίον ιδιωτών μόνο στην περίπτωση που εμπλέκονται αξιωματούχοι και δημόσιοι λειτουργοί.

Ενώπιον της ανεξάρτητης Αρχής Kατά της Διαφθοράς υποβλήθηκαν μέχρι σήμερα 520 καταγγελίες. Η Αρχή υποχρεώθηκε να απορρίψει αρκετές εξ αυτών μετά από προκαταρkτική εξέταση για δύο, κυρίως, λόγους: Στρέφονταν εναντίον πολιτών και όχι εναντίον κρατικών αξιωματούχων και λειτουργών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Ήταν αναρμόδια να τις διερευνήσει καθώς δεν αφορούσαν κατ’ ισχυρισμό πράξεις διαφθοράς. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι πολίτες δεν γνωρίζουν ακόμη πώς λειτουργεί η Αρχή ούτε ποιες υποθέσεις διερευνά. Αντίθετα, την αντιλαμβάνοντα...

