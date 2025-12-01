Maestro: Το «spoiler» που έδωσε ο Ορέστης Χαλκιάς για τη νέα σεζόν

Ο Ορέστης Χαλκιάς που υποδύεται τον Αντώνη στο Maestro, βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου.

Ο ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον τέταρτο κύκλο της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Maestro» και έδωσε ένα μικρό spoiler.

Maestro: Τι θα γίνει στη νέα σεζόν

«Ισχύει ότι είναι πιο ντεντέκτιβ η ιστορία στον νέο κύκλο. Τώρα, για φονικά... δεν ξέρω, θα ‘χει διάφορα πράγματα. Η δική μου ιστορία εξακολουθεί να είναι πυλώνας, αλλά η οπτική αποκλίνει από μένα και αυτό είναι κάτι που ταράζει λίγο τον ρόλο μου» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Ταράζει λίγο τον ήρωα ότι μπορεί να μην ασχολούνται και τόσο με το πρόβλημα του. Γιατί θα υπάρχουν πιο σημαντικά προβλήματα. Θα πω και άλλα τραγούδια στον νέο κύκλο της σειράς που όμως δεν μπορώ να τα αποκαλύψω. Θα πω ένα ελληνικό, πολύ αγαπημένο όλων και θα πω και ένα ξένο, το οποίο είναι η αλήθεια πως δεν το ήξερα αλλά είναι καταπληκτικό και θα ‘ναι αρκετά συναισθηματικό».

Maestro: Ο ρόλος του Αντώνη

Ο Ορέστης Χαλκιάς έχει τον ρόλο του Αντώνη στο Maestro. Είναι ο μικρότερος αδελφός της Κλέλιας Ανδριολάτου. Έχει χιούμορ, αυτοσαρκασμό, ταλέντο στο τραγούδι, καταπληκτική φωνή και όρεξη για ζωή.

Ο Αντώνης, όπως και η αδελφή του, διαφέρουν από τους συνομήλικούς τους. Βρίσκεται σε κόντρα με τους γονείς του και έχει συνειδητοποιήσει πως όλοι γύρω του υποκρίνονται. Για εκείνον, το φεστιβάλ και η άφιξη του Ορέστη ήταν μια διαφυγή από τα προβλήματά του.