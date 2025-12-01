Ξεκίνησε η πληρωμή των εκταρικών επιδοτήσεων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ξεκίνησαν την Δευτέρα, 1η  Δεκεμβρίου 2025, οι πληρωμές για τις εκταρικές επιδοτήσεις με τους δικαιούχους να ανέρχονται σε περίπου 28 χιλιάδες οι οποίοι θα μοιραστούν ποσό 47,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (KOAΠ), η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα κράτος μέλος της  ΕΕ που καταφέρνει να καταβάλει επιδοτήσεις την πρώτη μέρα που αυτό επιτρέπεται από τους κανονισμούς της Ένωσης.

Ο Επίτροπος του ΚΟΑΠ, Ανδρέας Κυπριανού, ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τις αγροτικές οργανώσεις και τους ανάδοχους για τη συνεχή στήριξη, βοήθεια και συνεργασία  όλο αυτό τον καιρό, ώστε να επιτευχθεί το σημερινό αποτέλεσμα, προστίθεται.

Ευχαριστεί, επίσης, όλο το προσωπικό του ΚΟΑΠ, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, για την αγαστή συνεργασία και τον ακούραστο αγώνα ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν.

