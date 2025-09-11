Έτοιμη για θετικές εξελίξεις στη Νέα Υόρκη η Λευκωσία - Ικανοποίηση για την επίσκεψη Ολγκίν

Η δική μας πλευρά είναι έτοιμη για θετικές εξελίξεις στη Νέα Υόρκη που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι θεωρεί θετική την επίσκεψη της Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο.

Ερωτηθείς σχετικά, κατά την άφιξή του στα εγκαίνια του Φωτοβολταϊκού Πάρκου του Δήμου Αραδίππου, ο Πρόεδρος είπε ότι «θεωρώ θετικό ότι η κ. Ολγκίν έρχεται στην Κύπρο, παρόλο που προέκυψε ένα προσωπικό θέμα και έπρεπε να αναβάλει την προηγούμενη της επίσκεψη». «Επέμεινε, διευθετήθηκε η κάθοδός της, έτσι ώστε να γίνει εκείνη η αναγκαία προεργασία, ευελπιστώντας να έχουμε θετικά αποτελέσματα στη συνάντηση της Νέας Υόρκης», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι η παρουσία της κ. Ολγκίν εδώ δείχνει και «την ισχυρή βούληση, την πολιτική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να υπάρξουν θετικές εξελίξεις».

«Από δικής μας πλευράς είμαστε έτοιμοι για τέτοιου είδους θετικές εξελίξεις που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών», ανέφερε.

Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τους 5 Ελληνοκύπριους που κρατούνται παράνομα από το κατοχικό καθεστώς, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι θεωρεί την εξέλιξη θετική.

«Είχα κάποια ανταλλαγή μηνυμάτων με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία μου ανέφερε ότι είναι από τις λίγες περιπτώσεις που υπάρχει τέτοια συντριπτική υποστήριξη ενός ψηφίσματος», είπε, προσθέτοντας ότι «θεωρώ τη συγκεκριμένη εξέλιξη πολύ θετική και θέλω να συγχαρώ αυτούς όλους που ανέλαβαν την πρωτοβουλία».

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι είναι σημαντικό σε διεθνές επίπεδο να στέλνουμε μήνυμα κοινών στόχων και κοινών επιδιώξεων, σημειώνοντας ότι αν αυτό μπορούσε να γίνει και στο εσωτερικό θα ήταν σαφώς καλύτερα.

