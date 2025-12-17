Το Άλμα ανακοίνωσε ακόμη 10 υποψηφίους για τις Βουλευτικές - Αναλυτικά τα βιογραφικά τους

Την ανακοίνωση ακόμη δέκα υποψηφίων για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 έδωσε στη δημοσιότητα το Κίνημα «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο», με επικεφαλής τον Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Σε ανακοίνωσή της, η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο αναφέρει ότι ενέκρινε τα νέα ονόματα υποψηφίων, τα οποία –όπως σημειώνεται– ενστερνίζονται τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα αλλαγής που πρεσβεύει το Κίνημα.

Στόχος, σύμφωνα με το Άλμα, είναι οι υποψήφιοι να μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος.

Διευκρινίζεται επίσης ότι με τα ίδια κριτήρια θα συνεχιστεί η διαδικασία επιλογής και των υπόλοιπων υποψηφίων, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των ψηφοδελτίων για τις εκλογές του 2026.

Υποψήφιοι ανά επαρχία

Επαρχία Λευκωσίας

Μιχάλης Ιερείδης

Χριστίνα Ιωάννου

Κύπρος Κυπριανού

Μιχάλης Νικηφόρου

Μιχάλης Παντελίδης

Επαρχία Λεμεσού

Μπόρκα Γκροτζανόβσκα

Ανδρέας Χειμωνίδης (υπήρξε υποψήφιος βουλευτής Κερύνειας με το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις το 2016)

Επαρχία Αμμοχώστου

Μαρία Θεριστή

Επαρχία Κερύνειας

Γρηγόρης Νεοκλέους

Κατερίνα Παπαραδαμάνθους

Δείτε εδώ τις φωτογραφίες και τα βιογραφικά των υποψηφίων