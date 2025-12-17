Παραλαβή γεωργικού ελκυστήρα για τις ανάγκες του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς

Στην παραλαβή ενός νέου γεωργικού ελκυστήρα προχώρησε χτες ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς μέσα στα πλαίσια ευπρεπισμού και καθαριότητας των δημοτικών ορίων της Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς προχώρησε χθες Τρίτη, στην παραλαβή ενός νέου γεωργικού ελκυστήρα με πλευρικό καταστροφέα ο οποίος θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.

Η προμήθεια του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των δημοτικών υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της καθαριότητας, τη συντήρηση δημόσιων και αγροτικών χώρων και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών.