Νέους δασμούς σε φάρμακα, φορτηγά, έπιπλα ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ένα νέο πακέτο εκτεταμένων δασμών στις εισαγωγές, που περιλαμβάνει δασμούς 100% στα επώνυμα φάρμακα και 25% στα βαρέα φορτηγά, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ είπε ότι το νέο αυτό μέτρο αποσκοπεί στην προστασία της αμερικανικής βιομηχανίας και της εθνικής ασφάλειας, ακολουθώντας προηγούμενους εκτεταμένους δασμούς έως και 50% σε εμπορικούς εταίρους και στοχευμένα μέτρα σε εισαγόμενα προϊόντα όπως ο χάλυβας.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο πλήγμα στις παγκόσμιες επιχειρήσεις που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αυξημένο κόστος και αβεβαιότητα καταναλωτών λόγω του εμπορικού πολέμου του Τραμπ. Η επίθεση αυτή έχει σκιάσει τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης, ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα έχει δηλώσει ότι συμβάλλει επίσης στην αύξηση των τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ.

Τα νέα μέτρα θεωρούνται μέρος της στροφής της κυβέρνησης Τραμπ σε πιο στέρεες νομικές βάσεις για τις εμπορικές της ενέργειες, καθώς υπάρχει υπόθεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη νομιμότητα των παγκόσμιων δασμών του.

Η βροχή ανακοινώσεων έρχεται μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, αφού ο Τραμπ είχε συνάψει εμπορικές συμφωνίες με βασικούς εταίρους το καλοκαίρι. Ωστόσο, μπορεί να επαναφέρει την αβεβαιότητα που σκίαζε το επιχειρηματικό κλίμα την άνοιξη, όταν σχεδόν κάθε εβδομάδα ανακοινώνονταν νέοι δασμοί.

Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν, με επικεφαλής τις φαρμακευτικές εταιρείες, ενώ οι ευρωπαϊκές ανέκαμψαν από τις αρχικές απώλειες εν μέσω αβεβαιότητας για το πόσο ευρέως θα ισχύσουν οι δασμοί.

Οι μικτές ενδείξεις στα αμερικανικά χρηματιστηριακά συμβόλαια έδειξαν ότι οι επενδυτές σε γενικές γραμμές προσπέρασαν την ανακοίνωση Τραμπ.

Η ανακοίνωση του Τραμπ στο Truth Social δεν διευκρίνισε εάν οι νέοι δασμοί θα προστεθούν στους υπάρχοντες. Πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες με Ιαπωνία, ΕΕ και Βρετανία περιλαμβάνουν ανώτατα όρια για δασμούς σε συγκεκριμένα προϊόντα όπως τα φάρμακα.

Μια μη δεσμευτική προκαταρκτική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ περιορίζει τους δασμούς στο 15%. Ο Τραμπ δεν έχει υπογράψει ακόμη εκτελεστικό διάταγμα που να επικυρώνει τη συμφωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε την Παρασκευή ότι η συμφωνία είναι «σαφής» όσον αφορά το συνολικό ανώτατο όριο 15%.

Η Ιαπωνία έχει επίσης συμφωνία ώστε οι δασμοί της να μην υπερβαίνουν αυτούς της ΕΕ, δήλωσε ο διαπραγματευτής Ριόσεϊ Ακαζάβα.

Ο Τραμπ είπε ότι ο δασμός 100% στα επώνυμα φάρμακα θα ισχύει μόνο για παραγωγούς που δεν έχουν ήδη ξεκινήσει κατασκευή εργοστασίου στις ΗΠΑ.

Πολλές φαρμακευτικές έχουν ανακοινώσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων στις ΗΠΑ. Η ελβετική Roche υπογράμμισε την Παρασκευή ότι μία θυγατρική της έχει ήδη ξεκινήσει την κατασκευή νέας μονάδας.

Η Novartis, που έχει δεσμευθεί επίσης για μεγάλες επενδύσεις στις ΗΠΑ, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τραμπ απειλούσε καιρό με υψηλότερους δασμούς τις φαρμακευτικές και την Ιρλανδία, όπου κυρίως αμερικανικά εργοστάσια απασχολούν περίπου το 2% του εργατικού δυναμικού. Η χώρα έχει προωθήσει εκ των προτέρων μεγάλο μέρος των εξαγωγών της στις ΗΠΑ ενόψει της κίνησης.

Οι εξαγωγές χημικών και συναφών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών, εκτινάχθηκαν κατά 536% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 23,9 δισ. ευρώ τους πρώτους επτά μήνες του 2025, σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία Ιρλανδίας.

Έπιπλα και φορτηγά

Ο Τραμπ τήρησε επίσης την υπόσχεσή του να «επαναφέρει» την αμερικανική βιομηχανία επίπλων, λέγοντας ότι θα επιβάλει 50% δασμό σε εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα μπάνιου, καθώς και 30% σε ταπετσαρισμένα έπιπλα.

Όλοι οι νέοι δασμοί τίθενται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.

Πάνω από το μισό των 85,6 δισ. δολαρίων σε φαρμακευτικά συστατικά που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ παράγονται εγχώρια, με τα υπόλοιπα να προέρχονται από την Ευρώπη και άλλους συμμάχους, ανέφερε νωρίτερα φέτος η αμερικανική ένωση φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Οι εισαγωγές επίπλων στις ΗΠΑ έφτασαν τα 25,5 δισ. δολάρια το 2024, αυξημένες κατά 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περίπου το 60% προήλθε από Βιετνάμ και Κίνα, σύμφωνα με το περιοδικό Furniture Today.

Η απασχόληση στη βιομηχανία επίπλων και ξυλείας στις ΗΠΑ έχει μειωθεί στο μισό από το 2000, φτάνοντας περίπου τους 340.000 εργαζομένους σήμερα, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.

Η Inter IKEA, που προμηθεύει τα καταστήματα με προϊόντα της εταιρείας, έχει δηλώσει ότι περίπου το 10% των προϊόντων IKEA που πωλούνται στις ΗΠΑ κατασκευάζονται στην Αμερική.

Οι υψηλότεροι δασμοί στα επαγγελματικά οχήματα ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος μεταφορών, τη στιγμή που ο Τραμπ έχει υποσχεθεί μείωση του πληθωρισμού, ειδικά σε αγαθά όπως τα τρόφιμα.

Οι μετοχές των γερμανικών κατασκευαστών Daimler Truck και Traton υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει κατά της επιβολής νέων δασμών στα φορτηγά, σημειώνοντας ότι οι πέντε κορυφαίοι προμηθευτές είναι το Μεξικό, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Φινλανδία, που «δεν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Δασμοί Τραμπ: «Οι περισσότεροι είναι παράνομοι» σύμφωνα με Εφετείο στις ΗΠΑ

Τον Αύγουστο, ομοσπονδιακό Εφετείο στις ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι οι περισσότεροι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι, επικυρώνοντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου και υπονομεύοντας την πολιτική του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις προεδρικές του εξουσίες με τις περισσότερες από τις δασμολογικές του πολιτικές, σύμφωνα με την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου στην Ουάσινγκτον. Ο αμερικανικός νόμος «παρέχει σημαντική εξουσία στον πρόεδρο να αναλάβει μια σειρά ενεργειών σε περίπτωση κήρυξης εθνικής έκτακτης ανάγκης, αλλά καμία από αυτές δεν περιλαμβάνει ρητά την εξουσία επιβολής δασμών, φορολογίας ή παρόμοιων μέτρων», αναφέρεται στην απόφαση η οποία πάρθηκε με ψήφους 7-4.

Πολλοί από τους υψηλούς δασμούς του Τραμπ είναι «απερίγραπτοι ως προς την έκταση, το ποσό και τη διάρκεια», προσθέτει η απόφαση, και «αποκτούν μια εκτεταμένη εξουσία πέρα από τα όρια» του νόμου στον οποίο στηρίχθηκε η απόφαση του Τραμπ.

