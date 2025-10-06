Cyprus Comic Con 2025: Η απόλυτη γιορτή της pop κουλτούρας στην Κύπρο

Το Cyprus Comic Con 2025 ολοκληρώθηκε μετά από τρεις ημέρες γεμάτες φαντασία, δημιουργικότητα και πάθος για την pop κουλτούρα. Από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου, το χώρο της Κρατικής Έκθεσης Λευκωσίας πλημμύρισαν cosplayers, gamers, καλλιτέχνες και φανς από όλο τον κόσμο, μετατρέποντας τη Λευκωσία σε επίκεντρο της geek κουλτούρας. Το φετινό πρόγραμμα περιελάμβανε εντυπωσιακούς διαγωνισμούς cosplay, συναυλίες, προβολές, panels με διεθνείς καλεσμένους και φυσικά δεκάδες εκθέτες από τον χώρο των κόμικς, των παιχνιδιών και του κινηματογράφου.

Ξεχώρισαν οι εμφανίσεις των ηθοποιών Matt Ryan (Constantine), Paul Anderson (Peaky Blinders) και Craig Fairbrass (One Piece), που συνομίλησαν με το κοινό στο Q&A panel, καθώς και η εκρηκτική εμφάνιση του ιαπωνικού συγκροτήματος ЯeaL στη μουσική σκηνή του φεστιβάλ. Παράλληλα, το Medieval Zone, οι gaming tournaments και το Artist Alley πρόσφεραν σε κάθε επισκέπτη κάτι μοναδικό, αποδεικνύοντας γιατί το CCC είναι το μεγαλύτερο pop culture event της περιοχής.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο του DIMITRI G όλα τα highlights και τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του φετινού Cyprus Comic Con 2025 – από τα εκπληκτικά cosplay και τα panels μέχρι την ατμόσφαιρα ενθουσιασμού που κατέκλυσε τη Λευκωσία για τρεις αξέχαστες μέρες.

δείτε και το αποκλειστικό Q&A των special guests!