Εθνική Ελλάδος: Κανονικά προπονήθηκε ο Ιωαννίδης, όλοι διαθέσιμοι εν όψει Δανίας

Ο Φώτης Ιωαννίδης προπονήθηκε κανονικά το πρωί της Παρασκευής (10/10) στη Γλασκώβη. Χωρίς προβλήματα η Εθνική εν όψει του “τελικού” με τη Δανία.

Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει τη Δανία (12/9, 21:45) στο Πάρκεν για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Μια αναμέτρηση τελικός για τη γαλανόλευκη, που θέλει μόνο τη νίκη, όσο δύσκολη και να είναι αυτή η αποστολή.

Παρά τη δυσκολία του εγχειρήματος, ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς έχει έναν λόγο να χαμογελάει ελαφρώς καθώς έχει διαθέσιμους όλους τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή.Ο αμφίβολος, Φώτης Ιωαννίδης, προπονήθηκε κανονικά το πρωί της Παρασκευής (10/10) και υπολογίζεται, όπως και όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς.

