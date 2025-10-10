Εθνική Ελλάδος: Κανονικά προπονήθηκε ο Ιωαννίδης, όλοι διαθέσιμοι εν όψει Δανίας

Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει τη Δανία (12/9, 21:45) στο Πάρκεν για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Μια αναμέτρηση τελικός για τη γαλανόλευκη, που θέλει μόνο τη νίκη, όσο δύσκολη και να είναι αυτή η αποστολή.

Παρά τη δυσκολία του εγχειρήματος, ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς έχει έναν λόγο να χαμογελάει ελαφρώς καθώς έχει διαθέσιμους όλους τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή.Ο αμφίβολος, Φώτης Ιωαννίδης, προπονήθηκε κανονικά το πρωί της Παρασκευής (10/10) και υπολογίζεται, όπως και όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς.