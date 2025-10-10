Τι εννοείς ο κιμάς δεν μπαίνει στην κατάψυξη – Ένας τεχνολόγος τροφίμων εξηγεί τι ισχύει

Από τα μπιφτέκια και τα κεφτεδάκια μέχρι τα μακαρόνια με κιμά και τα γεμιστά, ο κιμάς αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα τρόφιμα. Όμως, λίγοι γνωρίζουν ότι πίσω από την απλότητα του κιμά κρύβονται σοβαροί μικροβιολογικοί κίνδυνοι. Μία συνθήκη που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα είναι η κατάψυξή του -όσο περίεργο κι αν ακούγεται αυτό.

Κιμάς και κατάψυξη πάνε μαζί;

Πολλοί από εμάς αγοράζουν μια συσκευασία κιμά από το supermarket ή ακόμη και κομμένο από τον κρεοπώλη και πηγαίνοντας στο σπίτι, τον βάζουν είτε απευθείας στην κατάψυξη, είτε αφού τον έχουν πλάσει σε μπιφτέκια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι μια λανθασμένη πρακτική, που περνά από γενιά σε γενιά ερασιτεχνών μαγείρων.

Θέσαμε το ζήτημα εάν ο κιμάς μπορεί να μπει στην κατάψυξη στον Ιωάννη Γ. Κακό, διακεκριμένο Τεχνολόγο Τροφίμων, MSc, ο οποίος μάς εξήγησε τον σωστό τρόπο συντήρησης και διαχείρισής του.

Αρχικά, αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι από τη στιγμή, που το κρέας γίνεται κιμάς υπάρχει επιμόλυνση με μικρόβια. «Ο κιμάς είναι ιδανικό περιβάλλον για μικροοργανισμούς όπως η Salmonella, το E. coli και η Listeria. Αυτά τα βακτήρια μπορούν να προκαλέσουν από ήπια στομαχικά προβλήματα μέχρι σοβαρές γαστρεντερικές διαταραχές», εξηγεί ο κ. Κακός.

Το σωστό μαγείρεμα του κιμά

Μάλιστα, όταν ψήνουμε μπιφτέκια η θερμική επεξεργασία πάνω από τους 70°C είναι καθοριστική για την καταστροφή των μικροβίων. «Η θερμοκρασία πρέπει να είναι άνω των 70°C σε όλη την ποσότητα», λέει. Αν για παράδειγμα, φτιάχνουμε κιμά στην κατσαρόλα ακόμα και το σωστό ανακάτεμά του κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος βοηθάει στην ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας.

Στην επαγγελματική εμπειρία του, ο κ. Κακός έχει δει αρκετές φορές μικρά λάθη που οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα. Η ανάμιξη ωμού κιμά με άλλα τρόφιμα, η χρήση των ίδιων σκευών για ωμό και μαγειρεμένο κρέας ή η απόψυξη σε «θερμοκρασία δωματίου» είναι συνηθισμένα παραδείγματα. Ακόμα και η παραμικρή παράλειψη στην καθαριότητα των χεριών μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση.

Τι μπορούμε και πρέπει να ελέγχουμε;

«Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, όπως η επιμόλυνση κατά τη διαδικασία που το κομμάτι κρέας γίνεται κιμάς και αν επίσης έχουν τηρηθεί οι σωστές θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά του προϊόντος», τονίζει. Ωστόσο, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε:

‘Οταν αγοράζουμε κιμά από το supermarket η συσκευασία να είναι αεροστεγής, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με αέρα ή άλλα τρόφιμα.

Να μην αγοράζουμε ήδη κομμένο κιμά από τα καταστήματα (απαγορεύεται η πώλησή του).

Θα πρέπει να ελέγχουμε την ημερομηνία λήξης στη συσκευασίας.

Σε περίπτωση που ο κιμάς έχει μείνει σε θερμοκρασία δωματίου άνω των δύο ωρών, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Υπάρχει σωστός τρόπος να τον καταψύξουμε;

Ο κ. Κακός τονίζει ότι αν θέλουμε καταψυγμένο κιμά η καλύτερη επιλογή είναι να τον αγοράσουμε ήδη έτοιμο.

«Στην αγορά υπάρχουν τέτοιες επιλογές, στις οποίες η κατάψυξη έχει γίνει υπό σωστές συνθήκες, με τους απαραίτητους ελέγχους», τονίζει.

Αν παρ’ όλ’ αυτά θέλουμε να καταψύξουμε τον νωπό κιμά, τι μπορούμε να κάνουμε; «Μπορούμε να καταψύξουμε κιμά σε αεροστεγή σακουλάκια, σε πολύ μικρές ποσότητες και με πάχος μικρότερο του 1 εκατοστού. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να θυμόμαστε ότι η απόψυξη γίνεται αποκλειστικά στη συντήρηση και σε καμία περίπτωση με τη χρήση νερού (ζεστού ή κρύου) ή σε θερμοκρασία δωματίου», υπογραμμίζει.

Κιμάς: Τα πιο συχνά λάθη

Η σωστή θερμοκρασία στο ψυγείο και ο χρόνος συντήρησης είναι καθοριστικοί. Ένα δοχείο με κιμά, που έχει ανοιχθεί πρέπει να καταναλώνεται άμεσα. Επιπλέον, η απόψυξη πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στο ψυγείο και ο κιμάς να καταναλώνεται εντός 48 ωρών. Όλα, όμως, ξεκινούν από την αποδοχή ότι ο κιμάς λόγω της ευαισθησίας του καλό είναι να αγοράζεται και να καταναλώνεται την ίδια ημέρα.

Πηγή: cantina.gr