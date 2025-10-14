Οι συζητήσεις για απαγόρευση social media στους ανήλικους, Η Sony κόβει και το καλώδιο – Τα νέα της Apple! Όλα στο PRIMETIME TECH!

Η Sony φαίνεται να ακολουθεί το δρόμο της Apple, κόβοντας όχι μόνο τα ακουστικά και τον φορτιστή, αλλά πλέον και το καλώδιο από τη συσκευασία των κινητών της. Όπως σχολίασαν ο DIMITRI G και ο Techaholic στο PRIMETIME TECH, η κίνηση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς μειώνει τα κόστη για την εταιρεία, χωρίς να μειώνει την τιμή της συσκευής. Οι δύο παρουσιαστές ανέλυσαν τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση μη πιστοποιημένων καλωδίων και φορτιστών, αλλά και την πιθανή τάση που μπορεί να ακολουθήσουν και άλλοι κατασκευαστές.

Παράλληλα, η Apple ετοιμάζεται για ένα ισχυρό φθινοπωρινό launch, με νέα MacBook Pro με M5 Pro και M5 Max chips, iPad Pro, Vision Pro, HomePod Mini 2, Apple TV και AirTags 2. Ο Techaholic σημείωσε πως, παρότι οι ανακοινώσεις ίσως γίνουν μέσω δελτίων Τύπου και όχι με live event, η κοινότητα της Apple περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τις νέες συσκευές.

Στο τέλος της εκπομπής, η συζήτηση μεταφέρθηκε στην πρόταση για απαγόρευση των social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι δύο παρουσιαστές εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για το κατά πόσο το μέτρο θα μπορούσε να προστατεύσει τα παιδιά ή να περιορίσει υπερβολικά την πρόσβασή τους στην ενημέρωση, ενώ σχολίασαν και το φαινόμενο των deepfake βίντεο που κατακλύζουν το διαδίκτυο μέσω της τεχνολογίας Sora 2 της OpenAI.