Σε κίνδυνο η ειρήνη στη Γάζα: Οι δημόσιες εκτελέσεις, οι νεκροί από τον IDF και το κλείσιμο της Ράφα

Το μελάνι στη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα που υπέγραψαν χθες οι τέσσερις μεγάλες εγγυήτριες χώρες στο Σαρμ Ελ Σέιχ δεν έχει στεγνώσει ακόμη στο έγγραφο που επιδείκνυε με καμάρι ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως λίγες ώρες αργότερα η κατάσταση στην περιοχή όχι μόνο δεν έχει εξομαλυνθεί, αλλά το πολεμικό κλίμα παραμένει. Ήδη από τα πυρά του IDF κατά «υπόπτων», όπως τους χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Στρατός, οι υγειονομικές αρχές της Γάζας επιβεβαίωσαν έξι νεκρούς Παλαιστινίους.

Αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ εναντίον «αρκετών υπόπτων» στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, οι υγειονομικές αρχές στην περιοχή δήλωσαν ότι τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σε δύο ξεχωριστά περιστατικά.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι άνοιξε πυρ αφού ύποπτοι πέρασαν τη γραμμή αποχώρησης και πλησίασαν δυνάμεις που επιχειρούν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Αυτό έρχεται την επομένη αφότου η Χαμάς επέστρεψε 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους και τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων, ενώ το Ισραήλ έστειλε 38 λεωφορεία με Παλαιστίνιους κρατούμενους πίσω στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Sky news οι οικογένειες 24 Ισραηλινών ομήρων εξακολουθούν να περιμένουν την απελευθέρωση των σορών τους από τη Γάζα.

Το βίντεο με δημόσιες εκτελέσεις της Χαμάς

Την ίδια ώρα, η Χαμάς επέκτεινε σήμερα την παρουσία της στις ζώνες της Λωρίδας της Γάζας απ’ όπου αποσύρθηκε ο ισραηλινός στρατός, χωρίς να περιμένει τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων επί του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει τον αποκλεισμό της από τη διακυβέρνηση του θύλακα.

Η παλαιστινιακή οργάνωση κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έσπασε την εκεχειρία, ανοίγοντας πυρ σήμερα, ενώ την ίδια ώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο που δείχνουν Παλαιστινίους να εκτελούνται από τη Χαμάς ως πληροφοριοδότες του Ισραήλ, προκαλώντας φόβο ότι η ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα κινδυνεύει ήδη να καταρρεύσει, καθώς η τρομοκρατική οργάνωση προσπαθεί να παραμείνει στην εξουσία.

Τo Reuters αναφέρθηκε στις ανατριχιαστικές εικόνες από τις δημόσιες εκτελέσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όπου μια ομάδα ανδρών φαίνεται να γονατίζει στο έδαφος με τα χέρια πίσω από την πλάτη.

Ένοπλοι μαχητές στέκονται πίσω από τα θύματα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, πριν ακουστούν πυροβολισμοί και οι επτά γονατισμένοι άνδρες πέσουν στο έδαφος, προφανώς νεκροί. Παράλληλα, το πλήθος φωνάζει «Αλλάχ Ακμπάρ» ή «Ο Θεός είναι μεγάλος», ενώ καταγράφει τις σκηνές με κινητά. Πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο.

Κλειστή η Ράφα για τη μη παράδοση σορών

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Ισραήλ δεν θα ανοίξει αύριο το πέρασμα της Ράφα, παρά τις προβλέψεις της συμφωνίας εκεχειρίας, λαμβάνοντας μέτρα κατά της Χαμάς για τη μη παράδοση των σορών όλων των ομήρων που κρατά στη Γάζα, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται ισραηλινά μέσα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ θα περιορίσει επίσης τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο αυτών των μέτρων.

Παραδόθηκαν οι πρώτες σοροί Παλαιστινίων

Οι πρώτες σοροί Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα έφθασαν στον θύλακα αφού απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ, δήλωσαν σήμερα στο πρακτορείο Ρόιτερς οι τοπικές αρχές υγείας.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να κρατά εκατοντάδες σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου 2023, μεταξύ των οποίων μαχητές που έλαβαν μέρος στην επίθεση και στις μάχες μετά.

Από την άλλη πλευρά, η Χαμάς, η Χαμάς έχει απελευθερώσει και έχει παραδόσει στο Ισρραήλ, μέχρι σήμερα συνολικά 20 ζωντανούς ομήρους και τέσσερις σορούς.

Το Ισραήλ λαμβάνοντας μέτρα κατά της Χαμάς για τη μη παράδοση των σορών όλων των ομήρων που κρατά στη Γάζα, δεν θα ανοίξει αύριο το πέρασμα της Ράφα, παρά τις προβλέψεις της συμφωνίας εκεχειρίας, σύμφωνα με τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ θα περιορίσει επίσης τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο αυτών των μέτρων.

