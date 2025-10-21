Ανησυχία στους επενδυτές: Παραγγελίες δισεκατομμυρίων από την OpenAI στα μικροτσίπ

Σε παραγγελίες ύψους εκταοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων προχωρά η OpenAI για την αγορά μικροτσίπ (μικροκυκλωμάτων), μπαίνοντας δυνατά στην «κούρσα» της τεχνητής νοημοσύνης, με τους επενδυτές όμως να ανησυχούν για την εξέλιξη αυτή.

Ειδικότερα, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT δεσμεύθηκε στις Nvidia, AMD και Broadcom να αγοράσει μικροκυκλώματα ισχύος 26 γιγαβάτ (GW), δηλαδή τουλάχιστον 10 εκατομμύρια μονάδες, που απαιτούν την ηλεκτρική παραγωγή περισσότερων από είκοσι πυρηνικών αντιδραστήρων.

«Θα τους χρειασθούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» όπως δήλωσε από την εταιρεία οικονομικών συμβούλων D.A. Davidson, Γκιλ Λούρια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της OpenAI το 2025 αναμένεται να κάνει τζίρο στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι κάθε χρόνο χάνει δισεκατομμύρια και δεν αναμένει να είναι κερδοφόρα πριν από το 2029.

Πώς θα βρεθούν τα χρήματα για τις επενδύσεις

Μέχρι στιγμής αποτελεί μυστήριο ο τρόπος πληρωμής αυτών των μικροκυκλωμάτων, τα οποία είναι ουσιώδους σημασίας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην περίπτωση της Nvidia, η αμερικανική αυτή πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας με έδρα την Καλιφόρνια, δεσμεύθηκε να αγοράσει, σε διάστημα ετών, μετοχές της OpenAI αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια συνεισφορά φρέσκου χρήματος που μπορεί να επιτρέψει στην εταιρεία της τεχνητής νοημοσύνης να απορροφήσει ένα μέρος του κόστους των μικροκυκλωμάτων.

Ο μηχανισμός αυτός συχνά χαρακτηρίζεται κυκλική χρηματοδότηση, όπου ένας προμηθευτής προσφέρει τα μέσα σε ένα πελάτη για να αγοράσει από τον προμηθευτή αγαθά ή υπηρεσίες.

Η AMD από την πλευρά της δέχθηκε να δώσει μετοχές στον πελάτη της, η αξία των οποίων μπορεί να φθάσει τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, μια κίνηση πολύ ασυνήθιστη επειδή δεν περιλαμβάνει κανένα αντάλλαγμα.

«Αιχμές» για «προβληματική συμπεριφορά»

«Είναι άλλο ένα παράδειγμα προβληματικής συμπεριφοράς» επισημαίνει ο Γκιλ Λούρια, το οποίο δείχνει εξάλλου ότι «η AMD είναι έτοιμη για όλα για να διαθέσει τα μικροκυκλώματά της τεχνητής νοημοσύνης».

Ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν «έχει τη δύναμη να κάνει να εκτροχιασθεί η παγκόσμια οικονομία για μια δεκαετία ή να μας οδηγήσει ως τη γη της επαγγελίας», έγραψε ο αναλυτής της Bernstein Στέισι Ράσγκον. «Και στο στάδιο αυτό, δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει όλο αυτό».

Όπως εκτιμά, ο Γκιλ Λούρια, η μόχλευση κεφαλαίου, δηλαδή η χρήση δανεισμένων χρημάτων για την αύξηση της δυνητικής απόδοσης μιας επένδυσης, κυρίως στην Nvidia, «δεν θα είναι επ' ουδενί αρκετή» για να πληρωθεί ο λογαριασμός, ακόμα και με τη σημερινή αξιολόγησή για 500 δισεκατομμύρια δολάρια «συνεπώς θα πρέπει κυρίως να δανειστεί».

Ορισμένοι κάνουν λόγο για ad hoc χρηματοδοτικά οχήματα, που θα δανειστούν τα απαραίτητα ποσά με εγγύηση τα μικροκυκλώματα, μια φόρμουλα που θα χρησιμοποιήσουν οι Nvidia και xAI, ανταγωνίστρια της OpenAI, στο πλαίσιο μιας άλλη σύμπραξης.

«Έχουν την ισχυρότερη ανάπτυξη που έχουμε δει ποτέ σε εκδότες λογισμικών», υπενθυμίζει ο αναλυτής του CFRA Άντζελο Ζίνο, σχετικά με την OpenAI, με περισσότερους από 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες του ChatGPT και «ένα οικοσύστημα που μεγαλώνει πολύ γρήγορα».

«Θέλουμε να προβλέψουμε τη χιονοστιβάδα της ζήτησης που έρχεται»

«Επιδιώκουμε με τη βιομηχανία των μικροκυκλωμάτων να προβλέψουμε τη χιονοστιβάδα της ζήτησης που μας έρχεται» λέει ο Γκρεγκ Μπρόκμαν.

«Το πρόβλημα», αναγνωρίζει ο Άντζελο Ζίνο, «είναι ότι δεν έχουν έσοδα, κάτι που καθιστά πολύ δύσκολη μια κλασική χρηματοδότηση. Συνεπώς πιστεύουμε ότι αυτές οι συμπράξεις έχουν νόημα και δεν τις θεωρούμε προβληματικές».

Παρά τις διαφωνίες, η Γουόλ Στριτ παραμένει προς το παρόν σε πορεία και συνεχίζει να στοιχηματίζει μαζικά στην αφρόκρεμα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Είναι ένα δίλημμα», σύμφωνα με τον Τζος Λέρνερ. «Πώς να καθορίσεις τη θέση σου ανάμεσα στο μελλοντικό δυναμικό (...) και την κερδοσκοπική πλευρά αυτών των προβλεπόμενων εσόδων;».

