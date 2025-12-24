Ο «ΠΟΛΙΤΗΣ» σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα!

Ευχόμαστε σε όλους, Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά!

Λόγω των αργιών των Χριστουγέννων, ο «Π» δεν θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή. Επόμενη έκδοση το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025.

