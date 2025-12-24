«Άφησε το κινητό και έφυγε»: Αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή πυροσβεστικής στις Σέρρες

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων στις Σέρρες, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται εδώ και 24 ώρες.

Φίλοι και γνωστοί που μίλησαν στο mega, δεν γνωρίζαν τιποτα για τις τελευταίες του κινήσεις. Από όσα έχουν γίνει γνωστά η οικογένεια του πήγε στη σχολική γιορτή των παιδιών και ο ίδιος είπε ότι θα μείνει σπίτι να ξεκουραστεί. Ενώ βρισκόταν μόνος στο σπίτι, άφησε το κινητό του και χρήματα και έφυγε και απο εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζει κανείς το παραμικρό.

Όπως είπε ο κουνιάδος, του πήρε το αυτοκίνητό του και έφυγε χωρίς να πάρει χρήματα ή κινητό, ενώ σε ερώτηση αν είχε αποκαλύψει αν τον απασχολούσε κάτι, απάντησε αρνητικά. «Δεν ξέρουμε τίποτα», είπε.

Η εξαφάνιση του 45χρονου δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες και δεν εμφανίστηκε ούτε στην υπηρεσία του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Πορροΐων και από γειτονικές περιοχές να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του. Στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία, συνδράμοντας στον συντονισμό και την συλλογή πληροφοριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Μέχρι στιγμής δεν ζητήθηκε η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας ή δυνάμεων της ΕΜΑΚ, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

