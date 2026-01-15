Μήνυμα Φον ντερ Λάϊεν για Κυπριακό: «Aπόλυτη προτεραιότητα της ΕΕ μία δίκαιη λύση» - Περιηγήθηκε στην Πράσινη Γραμμή (βίντεο)

Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ, διαβεβαίωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
Σε ανάρτηση στο Χ μετά την περιήγησή της στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε την επίσκεψη πολύ συγκινητική.
«Θέλω να είμαι σαφής. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ. Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα ώθηση προς επανένωση της Κύπρου», καταλήγει, στην ανάρτηση της, η κ. Φον ντερ Λάιεν.
Very moving visit to the Green Line in Nicosia.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 15, 2026
I want to be clear.
A comprehensive, fair and lasting settlement for Cyprus and for all Cypriots remains an absolute priority for the EU.
So I hope that 2026 will bring new momentum towards the reunification of Cyprus. pic.twitter.com/L4X9wc67Sf