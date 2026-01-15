Μήνυμα Φον ντερ Λάϊεν για Κυπριακό: «Aπόλυτη προτεραιότητα της ΕΕ μία δίκαιη λύση» - Περιηγήθηκε στην Πράσινη Γραμμή (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα ώθηση προς επανένωση της Κύπρου», σημείωσε η κ. Φον ντερ Λάιεν.

Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ, διαβεβαίωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτηση στο Χ μετά την περιήγησή της στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε την επίσκεψη πολύ συγκινητική.

«Θέλω να είμαι σαφής. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ. Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα ώθηση προς επανένωση της Κύπρου», καταλήγει, στην ανάρτηση της, η κ. Φον ντερ Λάιεν.

