Κομισιόν: Αυτές είναι οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη του καρκίνου

Την επικαιροποίηση του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά του Καρκίνου παρουσίασε η Κομισιόν ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του Καρκίνου, που τιμάται στις 4 Φεβρουαρίου. Ο αναθεωρημένος Κώδικας περιλαμβάνει πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη της νόσου και αποτελεί αποτέλεσμα τετραετούς εργασίας περισσότερων από 60 Ευρωπαίων ειδικών στη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι συστάσεις βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και έχουν προσαρμοστεί στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα εθνικά συστήματα υγείας των κρατών μελών.

Ο καρκίνος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία στην ΕΕ. Εκτιμάται ότι το 2024 καταγράφηκαν περίπου 2,7 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου και 1,3 εκατομμύρια θάνατοι που σχετίζονται με τη νόσο. Πέραν του ανθρώπινου και κοινωνικού κόστους, οι οικονομικές επιπτώσεις του καρκίνου στην Ευρώπη υπολογίζονται σε περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι το 2026 συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου (Europe’s Beating Cancer Plan), το οποίο έχει συμβάλει στη βελτίωση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της θεραπείας και της φροντίδας των ασθενών σε ολόκληρη την Ένωση. Στο πλαίσιο του Σχεδίου έχουν επενδυθεί περισσότερα από 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η Κομισιόν συνεργάζεται σήμερα με σχεδόν 630 οργανισμούς.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Αποστολή της ΕΕ για τον Καρκίνο (EU Cancer Mission), το Σχέδιο συμβάλλει στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και στη βελτίωση της κατανόησης των παραγόντων που οδηγούν στην εμφάνιση της νόσου, όπως οι βιολογικές διεργασίες, οι παράγοντες κινδύνου και οι κοινωνικοί και υγειονομικοί προσδιοριστές.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Κομισιόν δημοσίευσε σήμερα και κοινή δήλωση εκ μέρους των Επιτρόπων Olivér Várhelyi και Maria Luís Albuquerque σχετικά με το «δικαίωμα στη λήθη». Στη δήλωση αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου έχει φέρει κοντά οργανώσεις ασθενών, την ιατρική κοινότητα και τον ασφαλιστικό τομέα, με στόχο τον διάλογο για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας που αφορά τη δίκαιη πρόσβαση των ασθενών με καρκίνο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

