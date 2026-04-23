ΕΣΚ: Οι δημοσιογράφοι δεν είναι καταγραφείς δηλώσεων

Η τακτική αρμοδίων αξιωματούχων να μην δέχονται δημοσιογραφικές ερωτήσεις ή να μην απαντούν σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις όταν αυτές τους υποβάλλονται – κάτι που το τελευταίο διάστημα διευρύνεται – δεν προσφέρει καμίαν υπηρεσία για το δημόσιο καλό. Συρρικνώνεται η διαφάνεια, διαβρώνεται η ενημέρωση της κοινής γνώμης, εξασθενίζει η κριτική θεώρηση των δημοσίων πραγμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου αντικρίζει με ανησυχία το ογκούμενο φαινόμενο της αποφυγής δημοσιογραφικών ερωτήσεων από πλευράς κυβερνητικών και κρατικών αξιωματούχων. Οι δημοσιογράφοι έχουν καθήκον να ερωτούν και οι αξιωματούχοι έχουν υποχρέωση να απαντούν. Αμφότεροι εκφέρουν δημόσιο λόγο και ως εκ τούτου κρίνονται και δημοσίως. Οι δημοσιογράφοι για την ποιότητα των ερωτήσεών τους και οι αξιωματούχοι για το περιεχόμενο των απαντήσεών τους.

Τις τελευταίες ημέρες γίναμε μάρτυρες δύο σχετικών περιπτώσεων αποφυγής των δημοσιογραφικών ερωτήσεων, τις οποίες το Δ.Σ. της ΕΣΚ επιθυμεί να ψέξει. Στην πρώτη περίπτωση ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Θεμιστός Αρνάουτης, στις 16 Απριλίου 2026, κάλεσε τους δημοσιογράφους για δηλώσεις, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. Στη δεύτερη περίπτωση, μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου στις 21 Απριλίου 2026, οι δημοσιογράφοι αδίκως περίμεναν. Δεν έγιναν δηλώσεις από κανέναν αξιωματούχο. Κι αυτό ίσως για πρώτη φορά, αν και σε αυτή τη συνεδρία λήφθηκε η άκρως ενδιαφέρουσα απόφαση για κάθοδο του FBI στην Κύπρο. Με την αποφυγή δηλώσεων, προφανώς αποφεύχθηκαν και πιθανές δυσάρεστες ερωτήσεις.

Το Δ.Σ. της ΕΣΚ ενεργώντας εκ μέρους του δημοσιογραφικού κόσμου στο σύνολό του, καλεί τους αξιωματούχους, κρατικούς και κυβερνητικούς, να κατανοήσουν ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι απλώς καταγραφείς δηλώσεων. Οι δημοσιογράφοι διερευνούν, ερωτούν, αναζητούν, διερωτούνται, απορούν και συχνά ενίστανται ενεργώντας εκ μέρους της κοινής γνώμης, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Άρα η παροχή της δυνατότητας υποβολής δημοσιογραφικών ερωτήσεων, είναι αδιαπραγμάτευτη.

Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Συντακτών Κύπρου