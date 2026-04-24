Έτοιμος για εγκαίνια ο δρόμος Δερύνειας-Σωτήρας

Παραδόθηκε ανεπίσημα ο δρόμος Δερύνειας-Σωτήρας (η οδός Σταδίου), ένα οδικό έργο υψίστης σημασίας για την ελεύθερη επαρχία της Αμμοχώστου. Ο αντιδήμαρχος Δερύνειας, Νίκος Λίλλης, δήλωσε στον «Π» ότι κατά 95% το έργο ανακατασκευής του δρόμου έχει ολοκληρωθεί και πλέον απομένει να γίνει η επίσημη παράδοση, αφού προηγουμένως αποπερατωθούν οι μικροζημιές που έχουν προκληθεί σε παρακείμενες κατοικίες και σε άλλες περιουσίες κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων. Οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών είναι σ’ εξέλιξη. Ο κ. Λίλλης είπε ότι η δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναμονή της απάντησης του υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την τελετή εγκαινίων του δρόμου, που αναμένεται να γίνει τους αμέσως προσεχείς μήνες, ενδεχομένως και τον Μάιο. Ο αντιδήμαρχος Δερύνειας ανέφερε ότι κάποιες από τις καθυστερήσεις που προέκυψαν στην ολοκλήρωση του δρόμου κρίνονται δικαιολογημένες, κάνοντας λόγο για την απεργία στον κλάδο έτοιμου σκυροδέματος αλλά και τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετώπισε η ανάδοχος εταιρεία κατά τις εκσκαφές για την κατασκευή των τριών λιμνών κατακράτησης, οι οποίες δημιουργήθηκαν για σκοπούς προστασίας της λίμνης Παραλιμνίου. Ο Ν. Λίλλης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχει το συγκεκριμένο οδικό έργο για την περιοχή, λέγοντας ότι είναι η μόνη διέξοδος της Δερύνειας (σχολεία, προσφυγικός συνοικισμός, βιομηχανική περιοχή, γήπεδο Αναγέννησης Δερύνειας) προς τον αυτοκινητόδρομο, ενώ ταυτόχρονα ενώνει την ενδοχώρα με την τουριστική περιοχή.

Οι εργασίες

Η ανάπλαση του δρόμου Δερύνειας-Σωτήρας αποτελούσε πάγιο αίτημα της επαρχίας Αμμοχώστου, καθότι ο παλιός δρόμος δεν διέθετε τις κατάλληλες υποδομές και το οδόστρωμα ήταν σε κάκιστη κατάσταση. Τα έργα ανακατασκευής ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2022 με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 30 μήνες… Οι εργασίες που έγιναν αφορούν τη βελτίωση του δρόμου που συνδέει τα δύο δημοτικά διαμερίσματα Δερύνειας και Σωτήρας, συνολικού μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων, και την ταυτόχρονη κατασκευή συνδετήριων δρόμων, μήκους δυόμισι χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των υποδομών και της διαχείρισης των ομβρίων υδάτων με επέκταση του οχετού ομβρίων, μήκους 1,4 χλμ., διαμέσου του πυρήνα της Δερύνειας. Επιπρόσθετα, για σκοπούς προστασίας της λίμνης Παραλιμνίου, η οποία είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, λήφθηκε πρόνοια για διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων που καταλήγουν σε αυτή, μέσω της κατασκευής των τριών λιμνών κατακράτησης. Ο νέος δρόμος περιλαμβάνει δυο λωρίδες κυκλοφορίας και τρίτη λωρίδα για δεξιόστροφες κινήσεις όπου απαιτείται.