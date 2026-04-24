Κέρδη €11 εκατ. για Demetra Holdings το 2025

Σημαντική μείωση στα κέρδη του 2025, ανακοίνωσε η Demetra Holdings.

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το Συγκρότημα κατέγραψε κέρδος μετά τη φορολογία ύψους €10,66 εκατομμυρίων (5,33 σεντ ανά μετοχή), σε σύγκριση με €132,46 εκατομμύρια (66,23 σεντ ανά μετοχή) το 2024.

Η σημαντική μείωση σε σχέση με το 2024 οφείλεται κυρίως στη συμπερίληψη στα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους του μεριδίου κέρδους από τη συμμετοχή στην Ελληνική Τράπεζα ύψους €40,32 εκατομμυρίων (μέχρι 30 Ιουνίου 2024), καθώς και κερδών ύψους €93,61 εκατομμυρίων από μετοχικούς τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Στα εν λόγω κέρδη περιλαμβανόταν και το κέρδος από τις μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας ύψους €92,53 εκατομμυρίων, οι οποίες από την 1η Ιουλίου 2024 αναταξινομήθηκαν από επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.

H επένδυση αυτή πωλήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2025. Κατά το 2025 δεν αναγνωρίστηκε πρόσθετο κέρδος από την πώληση, καθώς το συνολικό κέρδος είχε ήδη αναγνωριστεί στα αποτελέσματα του 2024 και προηγούμενων ετών.

Αύξηση 2,2% στην εσωτερική αξία

Η ενοποιημένη καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας αυξήθηκε από 249,92 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου 2024 σε 255,43 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,2%.

Βουτιά κερδών από μετοχικούς τίτλους

Οι συμμετοχές του Συγκροτήματος σε μετοχικούς τίτλους κατέγραψαν κέρδος ύψους €5,41 εκατομμυρίων σε σχέση με κέρδος ύψους €93,61 εκατομμυρίων το 2024.

Τα έσοδα του Συγκροτήματος από μερίσματα αυξήθηκαν κατά 8,5% και ανήλθαν στις €987 χιλιάδες σε σχέση με €910 χιλιάδες το 2024. Τα έσοδα από τόκους κατέγραψαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν σε €6,88 εκατομμύρια (2024: €245 χιλιάδες), λόγω της απόδοσης σε τραπεζικές καταθέσεις και ταμειακά ισοδύναμα που προέκυψαν από την πώληση της επένδυσης στην Ελληνική Τράπεζα.

Αύξηση στα εισοδήματα από ενοίκια

Ο τομέας ακινήτων του Συγκροτήματος κατέγραψε σημαντική αύξηση στα εισοδήματά του από ενοίκια, τα οποία ανήλθαν σε €2,78 εκατομμύρια έναντι €1,25 εκατομμυρίων το προηγούμενο έτος. Ταυτόχρονα, η συνολική κερδοφορία του τομέα επηρεάστηκε αρνητικά από ζημιά ύψους €1,64 εκατομμυρίων που προέκυψε από επανεκτίμηση γης και ακινήτων, σε αντίθεση με κέρδος €266 χιλιάδων που είχε καταγραφεί το 2024.

Μείωση 9% στα λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα κατέγραψαν μείωση της τάξης του 9,0% και ανήλθαν στα €2,13 εκατομμύρια σε σύγκριση με €2,34 εκατομμύρια το 2024. Παρά τις αυξημένες δαπάνες για μισθούς και ωφελήματα προσωπικού και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τις δαπάνες που σχετίζονται με την αξιολόγηση νέων επενδυτικών ευκαιριών, οι αυξήσεις αυτές ήταν χαμηλότερες σε σχέση με τα αυξημένα νομικά και επαγγελματικά έξοδα που είχαν καταγραφεί το 2024 και σχετίζονταν με την πώληση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση.

Αντίθετα, τα χρηματοδοτικά έξοδα κατέγραψαν σημαντική αύξηση της τάξης του 71,6% και ανήλθαν σε €846 χιλιάδες, σε σύγκριση με €493 χιλιάδες το 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη σύναψη νέων δανειακών διευκολύνσεων ύψους €30 εκατομμυρίων.