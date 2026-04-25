Από τα 14 έτη αντιμέτωποι με τον νόμο - Χρήσιμος οδηγός για υποχρεώσεις νέων, που απορρέουν από τη νομοθεσια

«Εσύ το ήξερες ότι… από την ηλικία των 14 χρόνων ξεκινάς να έχεις ευθύνη για τις πράξεις ή τις παραλείψεις σου, τις οποίες ο νόμος καθορίζει ως αδικήματα;». Με αυτή τη φράση, ο ενημερωτικός οδηγός που ετοίμασαν Αστυνομία και Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να μιλήσει στους μαθητές με άμεσο τρόπο για τη νομική ευθύνη, τα ποινικά αδικήματα και τις συνέπειες, που μπορεί να προκύψουν από πράξεις οι οποίες συχνά εμφανίζονται και στο σχολικό περιβάλλον.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η σχολική βία και η νεανική παραβατικότητα προβληματίζουν έντονα, Υπουργείο Παιδείας, Αστυνομία και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, θέτουν την ενημέρωση των παιδιών στο επίκεντρο, ως εργαλείο πρόληψης. O οδηγός επιχειρεί να εξηγήσει με απλό τρόπο τι σημαίνει ευθύνη απέναντι στον νόμο.

Στόχος του υλικού είναι να δώσει στους μαθητές βασικές γνώσεις για το εθνικό νομικό πλαίσιο, τις υποχρεώσεις τους έναντι του νόμου, αλλά και τις πιθανές συνέπειες σε περίπτωση παραβίασής του. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις εξουσίες της Αστυνομίας, ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν πότε και πως οφείλουν να συμμορφώνονται με οδηγίες, που τους δίνονται από αστυνομικά όργανα.

Ποινικό αδίκημα και συνέπειες

Ο οδηγός περιλαμβάνει επεξηγήσεις βασικών όρων, όπως τι είναι ποινικό αδίκημα, απόπειρα, παράλειψη και αξιόποινη πράξη. Με απλά λόγια, εξηγεί ότι ποινικό αδίκημα μπορεί να είναι μια πράξη, μια προσπάθεια διάπραξης πράξης, που δεν ολοκληρώθηκε ή ακόμη και μια παράλειψη, όταν αυτή οδηγεί στη διάπραξη αδικήματος ή επιτρέπει να συμβεί ένα αδίκημα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός, ότι η άγνοια του νόμου δεν απαλλάσσει κάποιον από την ευθύνη απέναντι σ' αυτόν, καθώς και το ό,τι από τα 14 και μετά, οι πράξεις και οι παραλείψεις, που ο νόμος αναγνωρίζει ως αδικήματα, μπορούν να έχουν συνέπειες.

Συμπλοκές, τζόγος μέχρι και μέθη

Στο υλικό γίνεται αναφορά σε αδικήματα, που σύμφωνα με τον οδηγό, συναντώνται συχνά σε αυτές τις ηλικίες. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι συμπλοκές, η κακόβουλη βλάβη, η κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών, η μεταφορά και χρήση επιθετικών οργάνων, τα σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων, ο ηλεκτρονικός τζόγος, τα παράνομα στοιχήματα, οι εξαρτησιογόνες ουσίες, αδικήματα που εμπίπτουν στο ηλεκτρονικό έγκλημα, η απειλή και η μέθη. Αναφέρονται επίσης αδικήματα κατά της κοινής γαλήνης, όπως η πρόκληση ανησυχίας, η δημόσια εξύβριση, η οχλαγωγία και η κοινή οχληρία.

Πέρα από τα αδικήματα, ο οδηγός ενημερώνει τους μαθητές και για ηλικιακά όρια, που σχετίζονται με διάφορες ενέργειες, όπως για παράδειγμα η οδήγηση. Εξηγούνται ακόμη οι διαδικασίες σύλληψης από την Αστυνομία, καθώς και το πως μπορεί να διενεργηθεί μια αστυνομική έρευνα.